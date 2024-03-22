أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 آذار (بترا)- أعلنت أميرة ويلز، الأميرة كيت ميدلتون، مساء اليوم الجمعة، أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي.
وأكدت كيت، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام في مقطع فيديو، أن اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في كانون الثاني الماضي، شكّل "صدمة كبيرة"، لكنها "بخير وتتحسّن كل يوم"، طالبة منحها "الوقت والمساحة والخصوصية" ريثما تستكمل علاجها.
وقال الملك تشارلز الثالث، الجمعة، أنه "فخور جدا بكيت لشجاعتها في التحدّث كما فعلت"، بينما توالت رسائل الدعم لها، بما في ذلك من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والبيت الأبيض.
--(بترا)
رش/م د/أس
22/03/2024 23:55:26
MENAFN22032024000117011021ID1108012294
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