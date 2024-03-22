أميرة ويلز كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 22 آذار (بترا)- أعلنت أميرة ويلز، الأميرة كيت ميدلتون، مساء اليوم الجمعة، أنها مصابة بالسرطان وتخضع للمراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وأكدت كيت، زوجة ولي العهد البريطاني الأمير وليام في مقطع فيديو، أن اكتشاف إصابتها بالسرطان بعد عملية جراحية ناجحة في البطن في كانون الثاني الماضي، شكّل "صدمة كبيرة"، لكنها "بخير وتتحسّن كل يوم"، طالبة منحها "الوقت والمساحة والخصوصية" ريثما تستكمل علاجها.

وقال الملك تشارلز الثالث، الجمعة، أنه "فخور جدا بكيت لشجاعتها في التحدّث كما فعلت"، بينما توالت رسائل الدعم لها، بما في ذلك من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والبيت الأبيض.

--(بترا)

رش/م د/أس

22/03/2024 23:55:26