مدافع يتقاضى أعلى راتب في الدوري الإسباني

MENAFN - Alghad Newspaper) كشفت "ليكيب" الفرنسية، أن النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، يتقاضى أعلى راتب في الدوري الإسباني.وبحسب الصحيفة، يكسب مدافع بايرن ميونخ السابق 1.88 مليون يورو شهريا، مما يجعله اللاعب الأعلى دخلا في ريال مدريد، وأيضا اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإسباني.

ووصفت التقارير الإعلامية الخبر بالمفاجأة، نظرا إلى أن ريال مدريد يضم في صفوفه لاعبين من الوزن الثقيل مثل توني كروس وفينيسيوس جونيور وجود بيلنغهام، وكان تأثيرهم أكبر بكثير من المدافع في الفريق.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في 2022 قادما من الفريق الألماني، لكن الفترة التي قضاها في "سانتياغو برنابيو" شابتها الإصابات، مما أدى وضع علامات استفهام حول مستقبله.



ومن المقرر أن يتم تعديل هيكل رواتب ريال مدريد بشكل كبير في الصيف المقبل، خاصة مع انضمام كيليان مبابي المتوقع إلى الفريق.