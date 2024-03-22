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انقسام في الشارع الكروي حول مستوى النشامى أمام باكستان

3/22/2024 11:48:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - تباينت آراء الشارع الرياضي حول نتيجة المنتخب الوطني لكرة القدم أول من أمس أمام المنتخب الباكستاني، في المباراة التي جرت على أرض الأخير بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، والتي انتهت بفوز“النشامى” بثلاثية نظيفة.
وسجل المنتخب أول فوز له بالتصفيات المشتركة، وأعاد حظوظه ببلوغ الدور الثاني من التصفيات، بشرط تحقيق أكبر عدد من النقاط في المباريات الثلاث المتبقية له، وهو ما سيحافظ على آماله العريضة بالوصول لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
وبرر عدد من المتابعين عدم بذل اللاعبين لمجهود بدني كبير، إلى خوض المباراة خلال ساعات النهار بشهر رمضان المبارك، وخاصة وأنهم يعرفون أن المنافس لا يملك الإمكانيات الفنية والبدنية الكبيرة، ما ساهم في الخروج بعدد قليل من الأهداف عكس المتوقع.
من ناحية ثانية، يرى آخرون أن النتيجة غير مقنعة، بالنظر إلى الفوارق الفنية الواضحة بين المنتخبين، ويعتقدون أنه كان على المنتخب، الخروج بأكبر عدد من الأهداف خوفا من دخول فارق الأهداف بحسابات التأهل، لا سيما وأن المنتخبين السعودي والطاجيكي يتقدمان في المجموعة حاليا على المنتخب في فارق الأهداف.
وتقدم“النشامى” مبكرا عبر موسى التعمري بعد مرور دقيقتين فقط، قبل أن يضيف زميله علي علوان الهدف الثاني من علامة الجزاء عند الدقيقة التاسعة، وأهدر التعمري فرصة التعزيز بإهداره ركلة جزاء عند الدقيقة 82، ليعود اللاعب نفسه بعد 4 دقائق ويسجل الهدف الثالث والشخصي الثاني له، أمام وصول متكرر للاعبين لمرمى المنافس دون أن يتمكن من زيادة الغلة التهديفية.
وانتقد الشارع الرياضي مسألة استمرار المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، في الإبقاء على اللاعبين الأساسيين لأطول فترة ممكنة، وعدم إجراء تغييرات بهدف تنشيط الحالة الهجومية، علما بأنه أجرى تبديلا واحدا في اللقاء بسحب محمود مرضي وإشراك صالح راتب بدلا منه.
وسيخوض المنتخب مباراته المقبلة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي أمام باكستان، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات، على أن يخوض مباراته أمام طاجيكستان بالجولة الخامسة يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، على أن يواجه المنتخب السعودي في ختام الدور الأول يوم 11 من الشهر نفسه.
وأكد المدرب الوطني خليل فطافطة، إن هناك عدة نقاط يجب العمل عليها في الفترة المقبلة لتحسين مسار المنتخب الوطني، وأهمها أن يقوم المدرب بمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين بالمشاركة، لا سيما وأن المنافس متواضع والمباراة أقيمت بساعات النهار من شهر رمضان.
وبين فطافطة في حديثه لـ“الغد”، أن مسألة التبديل نقطة سلبية، حيث أن جميع الفرق في العالم تستثمر وجود 5 تبديلات خلال اللقاء، لكن عموتة يبدو غير مقتنع بجميع اللاعبين المتواجدين في قائمته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أسلوب لعب الفريق يتجه نحو الفردية، نظرا لعدم تجمع جميع اللاعبين لفترات طويلة حسب رأيه.
وأضاف:“يجب أن ننظر للجانب الإيجابي من حصولنا على وصافة بطولة بطولة كأس آسيا، حيث منحنا الإنجاز الثقة في قدرتنا على الفوز مهما كان المنافس، مع ضرورة عدم الإصابة بالغرور، ويجب أن يعيد الاتحاد مسألة توقف الدوري طويلا لعدم لعب سوى عدد قليل من اللاعبين المتواجدين بالفرق المحلية بصفة أساسية مع المنتخب”.
بدوره، أعرب الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي مبارك الخوالدة، عن رضاه على نتيجة المباراة، نظرا لتجمع اللاعبين بعددهم الكامل قبل يومين من المباراة، وخوض المباراة على أرضية سيئة وبدرجة حرارة مرتفعة، إلى جانب مشقة السفر والصيام.
وأكد الخوالدة لـ“الغد”، أن المنتخب الباكستاني ليس منافس المنتخب الوطني على التأهل للدور التالي، وأن الفوز عليه عادة يكون معنويا من قبل فرق المجموعة، موضحا بأن فقدان النقاط أمام السعودية وطاجيكستان وضعت المنتخب بالموقف الحرج الحالي، إلا أنه يرى بأن المنتخب قادر على التعويض.
وشدد المتابع للمنتخب الوطني إيهاب راشد، على ضرورة أن يمنح المدرب الفرصة لعدد من البدلاء خوفا من غياب لاعبين بارزين لأسباب مختلفة في مباريات لاحقة، موضحا بأن الحظ خدم المنتخب من خلال خوض مباراتين بالوقت الحالي أمام أضعف منتخبات المجموعة لاستعادة توازنه بالتصفيات.
وتمنى راشد بأن يسجل المنتخب الفوز الأكبر له بمسيرته الثلاثاء المقبل، وعدم الاستهتار بأي محاولة أمام مرمى المنافس الذي ظهر في مباراة الذهاب بلا أنياب، وكأن لاعبيه يمارسون اللعبة للمرة الأولى في حياتهم حسب وصفه.

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