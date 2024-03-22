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تفاؤل في تدريبات الوحدات.. ولقاء ودي أمام الأهلي غدا

3/22/2024 11:48:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - يبدأ الوحدات تدريباته بقيادة المدير الفني رأفت علي ومساعده باسم فتحي في سهرات رمضانية الأسبوع الحالي، بعد أن تدرب طيلة الأسبوع الماضي، منذ تسلم الجهاز الفني الجديد مهامه يوم السبت الماضي.
ويخوض الفريق ثاني مبارياته الودية، بمواجهة الأهلي يوم غد الأحد على ملعب مجمع النادي الرياضي بمنطقة غمدان.
ويقول مدير نشاط الكرة زياد شلباية في تصريحات لـ”الغد”:“الفريق يتدرب بمعنويات عالية، وإن كان ذلك بصفوف منقوصة بسبب غياب ما يقارب 13 لاعبا، ضمن صفوف المنتخبات الوطنية الأول والأولمبي والشباب، إلا أن اللاعبين المتواجدين أبدوا حماسا كبيرا مع استلام المدير الفني رأفت علي ومساعده باسم فتحي المهمة”.
وأضاف:“رأفت وباسم هما ملهمان لهذا الجيل، ودافع معنوي للعطاء بسخاء على أرض الملعب، والدفاع عن ألوان الفريق فيما تبقى من جولات المحترفين، والمنافسة حتى الرمق الأخير في الدوري، والمحافظة على لقب كأس الأردن”.
وعن أحوال اللاعبين المصابين وعودة طارق خطاب بعد غياب طويل، قال شلباية:“يبذل الجهاز الطبي جهودا كبيرة لتأهيل وتجهيز اللاعبين المصابين، وشعرنا بالراحة مع التحاق خطاب بالتدريبات الجماعية، ومشاركته في المباراة الودية بعد غياب أمام شباب الأردن، ونتمنى أن تساهم فترة التوقف الحالية في اكتمال شفاء جميع اللاعبين المصابين.
من ناحيته، صرح فتحي:“شرف كبير أن أكون في الجهاز الفني للفريق الأول، الذي شاركته صولات وجولات كبيرة، وساهمت ورفاق الدرب، وفي مقدمتهم رأفت علي، تحقيق انتصارات وإنجازات وألقاب خالدة في ذاكرة الجماهير، وأشكر مجلس إدارة النادي على هذه الثقة، ونعي في الجهاز الفني حجم المسؤولية، لكن نراهن على دعم الجماهير وثقتنا كبيرة بكل لاعب في منظومة الفريق”.
وتابع:“نستعين حاليا ببعض اللاعبين الشباب، مثل حارس المرمى بهاء المحسيري الذي شارك أمام شباب الأردن، ونراهن على عودة لاعبينا بجاهزية كبيرة من المنتخبات الوطنية، ولدينا عناصر مميزة في مختلف الخطوط، وننتظر اكتمال الصفوف لإيصال أفكارنا”.
وواصل:“لا ننظر إلى الخلف، ونتعامل مع كل مباراة وكأنها حاسمة على لقب الدوري، ولدينا مواجهات مهمة تبدأ من لقائنا مع الفيصلي عند استئناف منافسات دوري المحترفين. نحترم طموحات المنافسين، لكن عمدنا في الجهاز الفني إلى إخراج اللاعبين من الأجواء السابقة، وتحدث رأفت في أولى التدريبات إلى اللاعبين، وطالبهم بمضاعفة الجهد وبذل أقضى ما لديهم”.

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