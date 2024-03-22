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الأولمبي يلتقي تايلاند بهدف التعويض في غرب آسيا

3/22/2024 11:48:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما اليوم، مشواره في بطولة غرب آسيا بنسختها الخامسة، عندما يلتقي نظيره التايلندي عند الساعة الثامنة مساء على ستاد نادي الفتح في مدينة الإحساء السعودية.
ويلعب المنتخب الوطني مواجهة اليوم بعد خسارته في ربع النهائي على يد أصحاب الضيافة المنتخب السعودي بفارق الركلات الترجيحية 1-2، إثر نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، لتأتي المباراة أمام تايلند لتحديد بقية المراكز في البطولة من الخامس وحتى الثامن.
وسيكون المنتخب الوطني، حال فوزه اليوم، على موعد يوم الثلاثاء المقبل في ختام المسابقة، مع الفائز من مواجهة العراق والإمارات التي ستقام اليوم، لتحديد المركزين الخامس والسادس.
واختار المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله أبو زمع في المباراة الماضية، طريقة لعب مشابهة للمنتخب الأول الذي خاض بها منافسات كأس آسيا الأخيرة، من خلال تثبيت 3 لاعبين في الخط الخلفي، وحضور 4 لاعبين في منطقة الوسط، وتأدية اللاعبين على طرفي المنطقة أدوارا دفاعية وهجومية في آن واحد، مع تواجد 3 لاعبين في الأمام بأدوار هجومية بحتة.
وعانى“الأولمبي” أمام منافسه الماضي من عدم استثمار الفرص العديدة التي سنحت له خلال شوطي اللقاء، ما تسبب لاحقا في منح المنافس الفرصة للتقدم والحصول على المعنويات اللازمة للعودة باللقاء، في ظل وجود أخطاء دفاعية وقف عليها الجهاز الفني خلال اليومين الماضيين لمعالجتها.
وتضم قائمة المنتخب لمباراة اليوم 23 لاعبا، وهم أحمد جعيدي، أنطون عوض، مراد الفالوجي، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة ومهند أبو طه.
ومن المتوقع أن يجري أبو زمع عدد من التغييرات على تشكيلة المنتخب، لمنح الفرصة لعدد آخر من العناصر، بهدف الوصول للتشكيلة المناسبة لخوض بها منافسات كأس آسيا خلال الشهر المقبل.
وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب فيصل أبو شنب بالتدريبات، ما يتطلب إراحته لمدة 10 أيام، لينتهي مشواره في البطولة.
وتتنوع خيارات المدرب في مختلف الخطوط، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض المباراة تتمثل بحضور كل من أحمد جعيدي، دانيال عفانة، عرفات الحاج، محمد أبو النادي، عامر جاموس، عمر صلاح، سيف الدين درويش، مهند أبو طه، عارف الحاج، بكر كلبونة ورزق بني هاني.
وعلى الطرف الآخر، يدخل المنتخب التايلندي المواجهة بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية بربع النهائي بهدف نظيف، تحت قيادة المدرب المحلي اثسارا سريثارو.
ويبرز من منتخب تايلند تحت 23 عاما كل من ثيراوث سراونسن، شاناباش بوافان، كريتسادا نونثارات وجونتابون كيريليانج.
وتشهد البطولة الحاليا مشاركة 4 فرق من خارج منطقة غرب آسيا، بدعوة من الاتحاد الإقليمي، وهي منتخبات أستراليا، مصر، كوريا الجنوبية وتايلند، إلى جانب مشاركة منتخبات الأردن، السعودية، العراق والإمارات.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني توج بلقب النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا التي جرت في السعودية بالعام 2021، فيما ودع من نصف نهائي النسخة السابقة على يد المنتخب الإيراني بركلات الترجيح.

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