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فابريجاس يثني على عمل أرتيتا.. وريفالدو يرشح آرسنال للثنائية

3/22/2024 11:48:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد نجم آرسنال السابق يعتقد سيسك فابريجاس، أن مدرب الفريق الحالي ميكيل أرتيتا، يستحق الكثير من الثناء، لتغييره الأجواء بشكل كامل في النادي.
وتولى أرتيتا مسؤولية تدريب آرسنال في منتصف الموسم 2019-2020، وفاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول.
كان النادي يسير في مسار تصاعدي منذ ذلك الحين، ويعتقد فابريجاس إن أرتيتا قام بعمل رائع في هذا التحول.
وفي حديثه عبر برنامج "بريميرليج بلانيت"، قال فابريجاس: "أعتقد أن الأمر بسيط للغاية، دخل آرسنال في فوضى كبيرة. أعتقد أن هناك الكثير من الناس يتحدثون. كان هناك الكثير من السموم داخل النادي. ليس ضروريا داخل النادي فقط، ولكن حوله أيضا، ثم جاء أرتيتا".
وأضاف: "كانت لديه فكرة، وكان لديه منهجيته، وأسلوب لعبه، وقام بتجميع كل ذلك معًا. كان يتمتع بالشجاعة، على الرغم من كونه مدربًا شابًا، ليجمع كل ذلك معًا ويقول.. حسنًا، هذه هي المعايير، وهذا ما أريد القيام به".
وتابع: "أعتقد أنه يواصل تكرار هذه الكلمات. يتحدث في المؤتمرات الصحفية عن النوايا، يتحدث عن الشخصية، عن الجري، عن المعايير. هذا ما وضعه، الأشخاص المجتهدون، الشباب الذين يريدون حقًا اللعب من أجل الحصول على الشارة، ويريدون أن يكونوا هناك من أجل النادي، ويريدون جعل النادي يتحسن".
وأردف: "لقد أزال كل هذه السموم المحيطة بالنادي والتي كانت تؤذي اللاعبين، وكانت تؤذي المدربين، والنادي الآن في حالة جيدة حقًا".
ريفالدو: آرسنال يستطيع إحراز الثنائية
يعتقد النجم البرازيلي الأسطوري ريفالدو، أن آرسنال لديه ما يلزم لتحقيق ثنائية نادرة هذا الموسم، عبر الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.
ويتصدر أرسنال حاليا الدوري، كما وصل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيوجه بايرن ميونخ.
وأكد ريفالدو أن أرسنال لديه فريق قوي بما يكفي لمواصلة المنافسة في المسابقتين، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "كلاعب، من الصعب جدًا التركيز على مسابقة واحدة قبل الأخرى، لأنك لست متأكدًا من أنك إذا اخترت واحدة، فسوف تتوج بطلا".
وأضاف: "في الموسم الماضي، كان أداء أرسنال جيدًا للغاية، وفي نهاية الموسم بدأوا يخسرون بعض المباريات وسمحوا لمانشستر سيتي بأخذ الكأس من أيديهم. هذا الموسم، أعتقد أن لديهم فريقًا قويًا بما يكفي لمواصلة المنافسة".
وتابع: "إذا واصلوا اللعب بنفس الطريقة التي يلعبون بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيكونون قادرين على الفوز بالألقاب. الدوري الإنجليزي الممتاز، في رأيي، هو أصعب وأقوى دوري في كرة القدم، لذا إذا كان آرسنال في المركز الأول في جدول لترتيب فإن هذا لسبب ما".
وأردف: "من يحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لديه فرصة كبيرة للفوز بدوري أبطال أوروبا. آرسنال من بين المرشحين المفضلين بالنسبة لي. ومع ذلك، نعرف كيف هي كرة القدم، والمرشحون ليسوا دائمًا الأبطال، يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء في كرة القدم. يجب أن تكون مركزًا. كما كان الحال في الموسم الماضي، في لحظة من الإهمال، خسروا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".
ومن المقرر أن يواجه آرسنال مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل بعد فترة التوقف الدولي، في مباراة محورية ضمن السباق على اللقب، وحذر ريفالدو آرسنال من أنه لا يستطيع تحمل خسارة المباراة وفارق النقطة الواحدة الذي يتمتع به.
وواصل: "أتطلع بالفعل إلى مباراة مانشستر سيتي وأرسنال. إنها مباراة حاسمة، كما نقول، إنها مباراة من ست نقاط. إذا فزت، فستكون لديك أفضلية كبيرة في السباق على اللقب".
وأكمل: "يعرف سيتي ما يلزم للفوز باللقب لأنهم فعلوا ذلك في الموسمين الماضيين، لديهم خبرة في مثل هذه المواقف في نهاية الموسم. إنها مباراة لا يمكن أن يخسرها آرسنال، فهم بحاجة إلى التعادل على الأقل، والبقاء أمام سيتي في الترتيب".
وختم: "لكن حتى بعد ذلك، سيظل هناك الكثير من المباريات المتبقية. على الرغم من كونها مباراة حاسمة، إلا أنها لن تحدد السباق على اللقب. ما يزال هناك الكثير من الأشياء التي ستحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم".
ليفربول يتفق مع كشاف جديد
ذكرت تقارير صحفية أمس، أن نادي ليفربول ضم مسؤول كشافين جديد للنادي، ضمن عملية إعادة هيكلة للفريق الإداري.
وأكددت صحيفة "تيليجراف" أن ليفربول وافق على صفقة لضم مارك بورشيل، كبير كشافي فريق بورنموث.
وقام النادي بالفعل بتعيين ريتشارد هيوز، مسؤول الانتقالات السابق لبورنموث، كمدير رياضي له في الأيام الأخيرة، مع عودة مايكل إدواردز كرئيس تنفيذي لكرة القدم.
ولعب بورشيل دورًا رئيسيًا في صفقات انتقالات بورنموث، وساعد في التعاقد مع لاعبين مثل ناثان أكي وديفيد بروكس وفيليب بيلينج.
وسيعمل بورشيل مع فريق يتمتع بالخبرة يضم رئيس الكشافين باري هانتر، ورئيس قسم الانتقالات ديف فالوز.
ولعب بورشيل، وهو لاعب دولي سابق في المنتخب الأسكتلندي، مع أندية مثل سلتيك وبورتسموث، وخاض تجارب أيضا في قبرص وتايلاند، وتولى تدريب ليفينجستون لمدة عام بين العامين 2014 و2015.
ديساسي يتأقلم سريعا في لندن
أكد مدافع تشيلسي أكسل ديساسي، أنه يتوقع المزيد من العروض القوية مع الفريق، بعدما حجز لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريسيو بوكيتينو.
وانتقل ديساسي إلى تشيلسي قادما من موناكو في أوائل آب (أغسطس) الماضي، وسجل هدفا في أول ظهور له أمام ليفربول، منذ ذلك الحين بات لاعبا أساسيا لا غنى عنه.
وقال ديساسي في تصريحات لموقع تشيلسي: "أشعر أنني تحسنت منذ بداية الموسم. مع لغتي الإنجليزية، وجسدي، وعقليتي أيضًا. عندما جئت إلى هنا، كنت أشعر بالفضول حول كيفية التكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز وأعتقد أنني قمت بعمل جيد".
وأضاف: "يستغرق الأمر وقتًا ولكن هكذا هو الأمر، عملية التأقلم جيدة ويجب عليك مواصلة الضغط من أجل التحسن مرارًا وتكرارًا، استمتعت به كثيرًا.. لقد كان شيئًا أردته، اللعب في إنجلترا، لذلك أنا سعيد جدًا وفخور جدًا باللعب هنا.. لعبت الكثير من المباريات، وأشعر براحة أكبر مباراة تلو الأخرى مع زملائي في الفريق".
وكانت تغييرات الخط الخلفي تحديًا جديدًا لديساسي، لكنه لم يتهرب أبدًا من المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأوضح: "أنا سعيد في كل مرة أكون فيها على أرض الملعب لأن هذا هو ما نعمل من أجله.. سأعمل على خوض المزيد من المباريات وإعطاء الثقة لزملائي في الفريق والجهاز الفني أيضًا".
وتابع: "بينوا (بادياشيلي)، أعرفه من موناكو، وتياجو سيلفا لاعب ذو خبرة، وليفي (كولويل) لاعب أصغر سنًا، وتريفوه (تشالوباه) قريب من عمري.. جميعهم مختلفون، أحب اللعب مع كل واحد منهم، وأظل كما أنا مع كل منهم. فقط لأن بينوا أو ليفي أصغر مني، فهذا لا يعني أنني لا أستطيع أن أتعلم شيئًا منهما".
وبعيدًا عن الملعب، استقر ديساسي بسهولة، حيث يستمتع باستكشاف لندن وقضاء الوقت مع العائلة، بينما اغتنم الفرصة أيضًا لتحسين عزفه على البيانو. وأردف: "استمتعت كثيرًا بالعيش هنا في لندن. لدي روتين خاص بي وأحاول الحفاظ عليه عندما يكون لدي أيام إجازة. أحب الذهاب إلى وسط لندن ولكن عندما أرغب في الاسترخاء، أبقى في المنزل وأعزف بعض الموسيقى الجديدة على البيانو أو أشاهد بعض الأفلام".
وأكمل مازحا: "البيانو الخاص بي يعمل بشكل جيد، لكن يجب أن أواصل التعلم. لذا، إذا كان هناك مشجع لتشيلسي يريد تعلم عزف البيانو، فأنا هنا".-(وكالات)

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