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نجم السنغال يهاجم الاتحاد الفرنسي: إنهم يطاردون المسلمين

3/22/2024 11:48:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هاجم السنغالي ديمبا با المهاجم السابق لمنتخب بلاده وناديي تشيلسي ونيوكاسل الإنجليزيين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد رفضه صوم اللاعبين وإجبارهم على الإفطار في حال أرادوا الاستدعاء للمنتخبات الوطنية.

وكان الاتحاد الفرنسي طلب من مدربي المنتخبات العمرية استبعاد اللاعبين الصائمين من المنتخبات وعدم استدعائهم في حال رفضوا ذلك، ليكون الشاب مامادو دياوارا أول ضحايا القرار الجديد عندما استبعد من منتخب فرنسا للشباب واستدعي بدلا منه تابيبو أسوماني.

وكتب با عن القرار: إنهم يطاردون المسلمين، أن تطلب من اللاعبين أن يغيروا أنماط حياتهم إلى حد ما فهو شيء مفهوم لكأ منعهم من أن يكونوا مسلمين الذي يعد جزءا من هويتهم ويريدون محوه.

وأضف با: هل من الممكن تخيل الأثر الإيجابي الذي قد يتركه اللاعبون عندما يحظون بدعم محيطهم بدلا من محاسبتهم عليه، برأيي ما زالت كرة القدم تحتاج الكثير في مجال الإدارة البشرية.

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