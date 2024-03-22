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في السحور..حواضر البيت الغنية بالطاقة تقلل متاعب الصيام

3/22/2024 11:48:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- قد يغيب عن كثير من الأمهات مايجب أن يتناوله أفراد الأسرة على وجبة السحور، الأمر الذي يوقع أغلبهن في حيرة، في حين يقع آخرون في فخ الوجبات الجاهزة، فيؤثر بشكل سلبي على صحتهم وقدرتهم على الصيام.
بين تسخين ما تبقى من وجبة الإفطار والميل لتحضير وجبات مقلية أو الخروج لتناول طعام السحور في الخارج، تعتبر كثير من الأمهات السحور مهمة صعبة، لاسيما وأن تناولها يكون في وقت متأخر، ما قد يؤثر على صيام اليوم التالي.
أم عبدالله تميل إلى تحضير"الحواضر"، في سفرة السحور باعتبارها خفيفة على المعدة وتحاول أن تكون متنوعة وغنية لتعين أطفالها على صيام اليوم الثاني، من دون أن تعرضهم للعطش أو الجوع بسبب الأكل.
وتحتوي سفرة السحور بحسب أم عبدالله على اللبنة، والجبنة بأنواعها والبيض والعسل والخضراوات المقطعة كطبق أساسي في كل مرة.
يُفضل أن تشمل وجبة السحور كمية من النشويات التي تمدّ الجسم بالطاقة ومن الضروري أن تحتوي على نسبة عالية من الألياف لضمان معدل منتظم للسكر في الدم خلال النهار.
في حين أن عائلة أم حازم تعتمد في وجبة السحور على ما تبقى من الطبق الرئيسي لوجبة الإفطار سواء كان منسف، مقلوبة، كبسة، بغض النظر عن الطبق الرئيسي.
وتلفت أم حازم إلى أنه في كثير من الأحيان يتسبب طعام السحور بالشعور بالنفخة والحرقة، خاصة إذا كانت وجبة الإفطار دسمة وثقيلة.
في حين أمضى خالد رياض يوما صعبا في الصيام بسبب شعوره بالعطش الشديد بعد أن خرج برفقة أصحابه لتناول وجبة السحور في الخارج، حيث تناول كميات كبيرة من المقالي والأكل غير الصحي مما سبب له أيضا أوجاعا في المعدة، وأمضى يوما كاملا يشعر بجفاف بالحلق يلاحقه حتى أنه كاد أن ينهي صيامه في ساعات الظهر الأولى.
اختصاصية التغذية ربى العباسي تشير بدورها إلى أهمية طعام السحور للصائم وما يحتويه من قيمة غذائية عالية إن احتوت المائدة على أصناف تفيد صحة الجسد والجهاز الهضمي، مع المحافظة على مستوى السكر في الدم خلال ساعات الصيام.
ووفق العباسي من المهم أن تحتوي مائدة السحور على كمية كافية من الخضار التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل؛ الخس والخيار، إضافة إلى أغذية متوسطة الهضم مثل؛ زيت الزيتون أو الجبنة والبيض، حيث أن هذه الوجبة تبقى في المعدة من 7 إلى 9 ساعات.
وتشير العباسي إلى ضرورة احتواء السحور على مختلف العناصر المفيدة، مع الاعتدال في تناولها وقبل النوم بعدة ساعات، إضافة إلى شرب كميات جيدة من الماء حتى يحصل الجسم على الكمية التي يحتاجها.
ويفضل الابتعاد عن تناول السكر أو الملح بكميات كبيرة، كما تقول العباسي؛ فالسكر يزيد من الجوع، والملح يضاعف العطش، وينبغي تأخير موعد تناول السحور إلى ما قبل أذان الفجر بحوالي نصف ساعة.
عصائر الفواكه غير المحلاة واللبن الرائب، يساعدان على الصوم في اليوم التالي، مع تجنب التوجه إلى النوم مباشرة، إذ يعطي ذلك فرصة للسمنة.
وتشير إلى أهمية الابتعاد عن تناول وجبات وسندويشات جاهزة مليئة بالدهون والأملاح والتي تسبب العطش.. أما الخبز والجبنة فهما من أفضل أطعمة السحور، كذلك الخضراوات الطازجة.
في حين قد يجد البعض صعوبة في تناول الطعام قبل النوم، لذا يمكن أن يقتصر السحور على الفاكهة؛ كالموز
أو الفواكة المجففة وعصير الفواكه.
دراسة نشرتها CNN تنصح بتناول أطعمة غنية بالبروتين، مثل البيض، والأجبان، والألبان لمنح الإحساس بالشبع ومن المهم تناول حصة من الفاكهة، إذ إنها غنية بالألياف، والبوتاسيوم الذي يساعد على الشعور بعطش أقل.
كما تؤكد الدراسة على ضرورة تجنب المقالي والحلويات خلال وجبة السحور، فمن شأن تناولها في تلك الفترة رفع مستوى السكر في الدم، وزيادة الشعور بالجوع والخمول الذي ستشعر به خلال فترة النهار يعتقد البعض أنّ السحور أفضل وقت لشرب المنبهات، كونها تقي من الصداع.

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