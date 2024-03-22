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إرسال طائرة لإخلاء مواطن أردني مصاب في السعودية

3/22/2024 11:48:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس الخميس، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي لإخلاء مواطن أردني إلى مدينة الحسين الطبية إثر تعرضه لحادث سير خلال وجوده في المملكة العربية السعودية.


وبين قائد طبابة سلاح الجو الملكي، أنه تم إخلاء مواطن أردني يعمل في المملكة العربية السعودية عبر طائرة عسكرية مزودة بفريق طبي متخصص، مضيفاً أن الحالة العامة للمصاب حرجة.


وعبر ذوو المواطن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية التي طوقت أعناقهم مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.









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