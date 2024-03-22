الأردن يدين الهجوم المسلح الذي استهدف مركزاً تجارياً في موسكو

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمّان- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم المسلح الذي استهدف مركزاً تجارياً في العاصمة الروسية موسكو، اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع روسيا الاتحادية في هذا المصاب الأليم، ورفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي استهدف مدنيين أبرياء، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المصابين.
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