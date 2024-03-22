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الأردن يدين الهجوم المسلح الذي استهدف مركزاً تجارياً في موسكو

3/22/2024 11:48:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم المسلح الذي استهدف مركزاً تجارياً في العاصمة الروسية موسكو، اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع روسيا الاتحادية في هذا المصاب الأليم، ورفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي استهدف مدنيين أبرياء، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المصابين.

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