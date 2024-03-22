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أمام المسجد الحسيني.. مسيرة شعبية حاشدة تضامنا مع أهل غزة

3/22/2024 11:48:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، انطلقت أمس من أمام المسجد الحسيني مسيرة شعبية حاشدة تعبيرا عن التضامن مع أهل غزة وللمطالبة بوقف العدوان الغاشم وكسر الحصار الظالم وحرب التجويع المتواصلة على القطاع وأهله منذ 168 يوما.
وصلى إمام الجامع الحسيني صلاة الغائب على شهداء فلسطين وغزة، ودعا لهم برفع الظلم عنهم.
وأكد المشاركون في المسيرة، التي دعت لها الحركة الإسلامية والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، تحت شعار "من الكرامة إلى غزة... المقاومة خيارنا"، إن المقاومة عنوان التحرير، مطالبين بوقف العدوان وفك الحصار المطبق عن الشعب الفلسطيني في غزة.
وأدان المشاركون في المسيرة التي دعت لها ايضا فعاليات حزبية ووطنية وشعبية، محاولات تجويع سكان غزة لجعلهم يتنازلون عن ثوابتهم ودفعهم للهجرة لتصفية القضية الفلسطينية، مطالبين بفتح جسرٍ بري وجوي لإغاثة الغزيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية العاجلة وإنقاذ أطفال غزة الذين باتوا يموتون من الجوع وقلة الغذاء.
وأكد المشاركون على ان المقاومة ستبقى عنوان التحرير، وعلى الدعم الشعبي الأردني المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد المشاركون، على ضرورة التحرك العربي والإسلامي العاجل لوقف العدوان الهمجي المتواصل على قطاع غزة، والذي راح ضحيته عشرات آلاف الشهداء والجرحى على مرأى ومسمع العالم، الذي ما يزال يقف صامتا إزاء المجزرة التي ترتكب بحق أهل غزة.
وجدد المشاركون في المسيرة، دعمهم لصمود أهل غزة والمقاومة والمرابطين في المسجد الأقصى، ومطالبين كسر الحصار عنهما.
وهتف المشاركون "ادعي ربك وانت صايم ... للطفل الي بغزة يقاوم"، "والي ساكت ساكت ليش.. ليصير الشهداء قديش"، "شعب الاردن يا جبار غاز العدو استعمار"، "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، "بالروح بالدم نفديك يا اقصى"، "قالوا مبارح بالاخبار عسقلان تحت النار".
وحمل المشاركون علمي الأردن وفلسطين بالمسيرة.
وردد المشاركون هتافات، " تحية أردنية.. للمقاومة الشعبية"، " بالروح بالدم.. نفديك يا اقصى"، " من عمان تحية.. لغزتنا الأبية"، "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع".
في الاثناء، ندد المتظاهرون باتفاقية وادي عربة، كما وجهت هتفات ضد الإدارة الأميركية والمطالبة بإغلاق سفارة العدو الصهيوني في عمان.
وأكدوا على الواجب العربي في كسر الحصار واسناد غزة بجسور الإغاثة، بخاصة ونحن في شهر رمضان، محذرين من المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، خصوصا في ظل محاولات تقليص الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث نسبت اتهامات باطلة للوكالة بهدف إنهاء عملها.
ولفت المشاركون، إلى أن المجتمع الدولي أصم ويكيل بمكيالين ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأنه ينظر إلى العدوان الصهيوني بمباركة وصمت.
وطالبوا بفتح الحدود مع فلسطين، من أجل نصرة المقاومين، ودعم صمودهم، وفتح جسر لشمال غزة وكسر الحصار الظالم المفروض على القطاع.
واعتبروا أن العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة وقيادتها التي أعلنت دعمها الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.
وطالب المشاركون الحكومة بالتوقف الفوري عن كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، بما في ذلك إلغاء معاهدة اتفاقية وادي عربة، وإلغاء اتفاقيات الغاز والماء، كما طالبوا بضرورة اتخاذ قرارات حازمة، إزاء ما يجري من جرائم وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، مشددين على ضرورة أن تتخذ دول العالم مواقف صلبة وقوية حيال هذه الجرائم التي تعدت كل الحدود.
وجددوا تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية، رافعين الإعلام واليافطات المنددة بالعدوان.
وكدوا أهمية، إن يكون هناك تحرك الدولي وللمنظمات الأنسانية الدولية لايقاف المجازر والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.

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