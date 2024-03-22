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توصيات بشمول الجمعيات نصوصا حول المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

3/22/2024 11:48:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان- أوصى تقرير حقوقي متخصص، بضرورة أن يتضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل مؤسسات المجتمع المدني، نصوصا حول المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ما يسهل الحصول على الموارد لمؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة إلغاء نظام الشركات التي لا تهدف لتحقيق الربح وتوحيد مرجعية تشريعية واحدة لعمل المنظمات في الأردن وإيجاد تعريف واضح لها بموجب هذا القانون.
ووردت هذه التوصيات في تقرير أصحاب المصلحة الذي قدمته منظمة "محامون بلا حدود" إلى الأمم المتحدة مؤخرا، بالشراكة مع كليات الحقوق في كل من جامعات الشرق الأوسط، فيلادلفيا ،جرش، العلوم التطبيقية، مشيرا لضعف مشاركة القطاع الخاص في دعم عمل المنظمات المحلية وأدوارها.
وأوصى التقرير، بالعمل على تعزيز الاستقلال المؤسسي لمجلس إدارة سجل الجمعيات بحيث يصبح مؤسسة وطنية ذات استقلال مالي وإداري تحت اسم مفوضية المجتمع المدني، على أن يناط بها المتابعة والدعم والإشراف على كل أشكال العمل الطوعي وغير الربحي في الأردن، أو توحيد مرجعية واحدة للمتابعة والإشراف على عمل الجمعيات، ويتم تشكيلها من الأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص وممثلين عن المجتمع المدني يتم انتخابهم بشكل دوري تحت مسمى مفوضية المجتمع المدني.
وأوصى التقرير أيضا الذي حصلت الغد على نسخة منه، ضرورة مراجعة شاملة لقانون الجمعيات وفق خطة مشاورات واضحة ومعلنة، تأخذ بعين الاعتبار كافة الأطراف ووجهات النظر، وأن يتم الأخذ بجدية بكافة التوصيات التي يتم تقديمها ومراعاة المعايير الدولية الناظمة للحق في تأسيس الجمعيات في التشريعات الوطنية و مواءمتها.
وشرعت لجنة خاصة أعادت تشكيلها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، لمراجعة قانون الجمعيات منذ العام الماضي، إلا أنها حتى اليوم لم تعلن عن مخرجاتها .
في الأثناء، تضمن التقرير، الدعوة لمراجعة آلية تسجيل الجمعيات والاخذ بمبدأ الإخطار والاشعار في عملية التسجيل، وضمان أن تتمتع الجمعيات بالشخصية الاعتبارية وفق القوانين الوطنية وألا يتم الانتقاص من الاستقلال المالي والإداري للجمعيات.
وأكد التقرير على ضرورة الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعوق إرادة الافراد من التأسيس والانتساب للجمعيات، وعدم الاحالة للأنظمة التنفيذية في القانون، وأن يتضمن القانون تنظيم كافة الشؤون المتعلقة بعمل الجمعيات.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوصى التقرير بضرورة إيجاد سياسة موحدة للبنوك الأردنية في التعامل مع المنظمات غير الحكومية، من حيث إجراءات فتح الحساب البنكي والوثائق المطلوبة لفتح الحساب حيث إن بعض البنوك ترفض فتح الحسابات البنكية للجمعيات.
كما شدد على أهمية مراجعة آلية الحصول على التمويل والدعم الخارجي بكافة تفاصيلها، والعمل على بناء نظام خاص لهذه الغاية ينطلق من مبادئ: الشفافية، الرقابة اللاحقة، تلافي البيروقراطية، توحيد المرجعيات، وعدم اشتراط موافقات مسبقة.
ورأى التقرير، ضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتبعة في الموافقة على طلب تنظيم فعالية للمنظمات غير الحكومية، بحيث تقتصر العملية على أخطار بتنفيذ النشاط دون أي موافقات وان تكون هذه الإشعارات إلكترونية عبر الجهة التي تناط بها مهمة الإشراف " مفوضية المجتمع المدني"، وضرورة النص صراحة، على تسبيب كافة القرارات التي تتعلق بعمل الجمعيات لكي يتاح للقضاء بسط الرقابة على مشروعية تلك الأسباب، إضافة إلى إيجاد سياسة واضحة تمكن المنظمات من تلافي الحل عن طريق تصويب أوضاعهم أو حل المشكلة التي قد تتسبب بحل منظمتهم.
ودعا التقرير لتعزيز حرية المنظمات غير الحكومية بتنظيم الفعاليات واستخدام المرافق العامة بشكل سهل ودون قيود، ومنح المنظمات حق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتنظيم عملهم بشكل أكبر على المواقع الإلكترونية الحكومية، والنص على منح الجمعيات العديد من الميزات الإضافية من إعفاءات وتسهيلات سواء في استخدام المرافق العامة مجانا أو في أسعار المياه والكهرباء وغيرها من امتيازات ضريبية.
ودعا التقرير لعدم وضع شروط تعسفية في عضوية الجمعيات مثل اشتراط عدم محكومية أو حسن سيرة وسلوك أو عدم الإفلاس، حيث إن هذا حق مستقل ولا يجوز تعليقه على غيره من الحقوق مع إمكانية وضع قيد زمني على الانتساب إذا تم ارتكاب جريمة ناتجة عن إدارة الجمعية.
وتضمن التقرير، الحديث عن عدم التدخل في حق الجمعيات في إدارة وتنظيم شؤونها وأن تصبح قرارات الهيئات العامة للجمعيات نافذة من تاريخ اتخاذها ويتم إيداع نسخة عن هذه القرارات لدى الجهة المشرفة، وعدم اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة على قرارات الهيئات العامة من أي جهة كانت، وإذا كان هناك مخالفة للقانون يجب على الجهة المشرفة أن تلجأ إلى القضاء.
وأكد على عدم منح الوزير صلاحيات تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية، والتأكيد قبل اللجوء إلى ذلك، دعوة الهيئة العامة وفي حال تعذر اجتماع الهيئة العامة تعيين هيئة إدارية مؤقتة، شريطة أن يكون نصف أعضائها من الهيئة العامة للجمعية ولا يتجاوز عملها مدة 30 يوما، يكون من واجبها دعوة الهيئة العامة للانعقاد واختيار هيئة إدارية جديدة، والحد من صلاحيات الوزير في حل الجمعيات وأن تناط هذه الصلاحية بغض النظر عن السبب إلى السلطة القضائية.
ورفض التقرير أن ينص القانون على عقوبات سالبة للحرية( الحبس)، والتأكيد على ضرورة تناسب الغرامات مع حجم المخالفات، وضرورة أن تقوم الحكومة بدعم الجمعيات من الموازنة العامة بناء على أسس موضوعية يتم إدراجها في القانون، والتأكيد على حق الجمعيات في جمع التبرعات بدون إذن مسبق بشرط قيدها والإفصاح عنها.
ولا بد من إيجاد تعريف واضح في القانون للعمل الخيري والأهلي والتطوعي والمنظمات بكافة أشكالها وأسمائها، وفق ضوابط وفوارق أنواع الجمعيات وقطاعات العمل لها وفق معايير واضحة، والاستناد إلى مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز ودمج الفئات الأكثر عرضة للانتهاك في عمل منظمات المجتمع المدني.

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