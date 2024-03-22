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الترابط بين الهجرة وتغير المناخ يدق ناقوس الخطر

3/22/2024 11:48:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – دقت ورقة سياسات أممية متخصصة "ناقوس الخطر" بشأن الترابط بين الهجرة وتغير المناخ في الأردن والمنطقة العربية على حد سواء، حيث وصل عدد النازحين داخليا عام 2020 مليونين نازح بسبب المخاطر الطبيعية في مختلف الدول.
ورغم هذه التحذيرات الا أن "نقص البيانات بشأن الأردن" لا يمكن معه التنبؤ بالترتيب الذي يحتله بين الدول العربية بمعدلات الهجرة المرتبطة بالمناخ، وفق ما أكدته مسؤولة شؤون السكان في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا) سارة سلمان.
وشددت، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن "أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، والتي شهدت معها أنماطا واتجاهات متداخلة من التنقل البشري، بما في ذلك الهجرة الداخلية، ولا سيما من المناطق الريفية الى الحضرية، هي الصومال والسودان".
ولفتت إلى أن "الأردن يفتقر للمعطيات التي تشير إلى أنه ونتيجة لارتفاع معدلات الجفاف، والتصحر، أو بسبب تعرضه لتأثيرات التغيرات المناخية المختلفة، فإنه شهد حراكا بشريا ونزوحا داخليا من مناطق الريف إلى الحضر".
ومن وجهة نظرها فإن "نقصان البيانات يعود لضرورة وجود روابط مباشرة بين تأثيرات التغيرات المناخية والهجرة الداخلية أو الخارجية لسكان الأردن، أو حتى لبنان، أو غيرها من الدول".
وخلال "العقود الماضية انخفضت نسبة السكان في المناطق الريفية ضمن دول المنطقة العربية من 48 % لــ 8 %، ولكن لا يمكن ربطه بشكل مباشر بالتغيرات المناخية، لكنها تعد واحدة من بين الأسباب المؤدية لذلك"، بحد قوله.
لكن تقييم هشاشة الجفاف، الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن توقعت نتائجه أن " ترتفع وتيرة ازدياد أعدد "لاجئي المناخ" في الأردن، ونزوح نحو 15 % من المزارعين إلى المناطق الحضرية مستقبلا.
وعلى صعيد المنطقة العربية، فقد أشارت ورقة السياسات ذاتها، الصادرة عن الإسكوا الشهر الحالي، أن "الفيضانات ساهمت بنسبة 58 % من مجموع النازحين بسبب الكوارث بين عامي 2010 و2019".
في وقت "بلغ فيه عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة العربية لـ54.3 مليون في عام 2021، في حين صنف 53.9 مليون شخص على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد".
ويشكل الضغط البيئي، الذي يتفاقم مع الأحداث المناخية مثل الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات المفاجئة والتصحر، عاملا "مضاعفا للخطر"، و"دافعا سلبيا" آخر للهجرة، وفق الورقة ذاتها.
وكل تلك التهديدات "يمكن أن تؤثر على الإنتاج الزراعي وسبل عيش سكان المناطق الريفية، بفعل تغيير أنماط هطول الأمطار، ودرجات الحرارة بطريقة لا يمكن التنبؤ بها، كما يمكن أن يهدد السلام والاستقرار في المنطقة، فتطول حالة النزوح في البلدان المتأثرة بالنزاعات"، كما جاء في الورقة.
ومن أجل الوقاية من انعكاسات ظاهرة التغير المناخي على السكان، وخاصة في الأردن، أكدت سلمان على أهمية أن "تدمج الحكومة في سياساتها المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ أثر هذه الظاهرة على الحراك البشري إن كان داخل المناطق الحضرية في الأردن، أم من خارج أراضيه".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحد قولها بل "لا بد أن تضع سياسات الاستجابة المناسبة في حال حدوث حالات للنزوح المناخي مستقبلا".
وحذرت ورقة السياسات ذاتها من أن "التوسع الحضري، وتدهور الأراضي، والتنافس على الموارد الطبيعية المتضائلة قد يؤدي إلى مزيد من النزوح، والهجرة القسرية".
ووضعت الورقة حلولا أخرى للتعامل مع هذه الظاهرة، بالإضافة إلى تلك التي ذكرتها سلمان، من بينها زيادة وعي واضعي السياسات بشأن تغير المناخ، وعلاقته بالتنقل، وتحسين إدارة الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية، مع إشراك وزارة الأشغال والتخطيط الحضري في الحوارات المتعلقة بالهجرة".
ومن أجل تحسين جمع البيانات والبحوث التي تربط بين الهجرة والمناخ في الأردن اقترحت سلمان أن "يستثمر في عمليات جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بحركة السكان الناجمة عن الكوارث بما فيها الهجرة والنزوح، وإجراء البحوث ذات الصلة في هذا الشأن، ودعم الأوساط العملية للنهوض المتعلقة بالبحوث في هذا المجال".
وعلى صعيد العمال المهاجرين، أوصت الورقة بـ"تحديد التزامات أصحاب العمل بمنع انتهاكات حقوق هذه الفئة، وإنشاء ودعم مسارات لتنقل اليد العاملة تتيح حصول السكان المتضررين من تغير المناخ على فرص عمل لائقة في مجالات خضراء، وبديلة، ومستدامة".
كما لا بد أن "تدعم الدول دمج مسألة قابلية تأثر المهاجرين بتغير المناخ في خططها الإنمائية الوطنية، ولا سيما في سياساتها بشأن حوكمة الهجرة، وأن تدرج مسائل حماية الأطفال، والمساواة بين الجنسين، واحتياجات ذوي الإعاقة في بناء القدرة على الصمود والتكيف".

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