الخارجية: نتابع أنباء اعتقال الاحتلال أردنيين اجتازا الحدود

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها تتابع الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية حول اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية بعد اجتيازهما الحدود الأردنية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء.
وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت انه تم اعتقال مسـلحين اثنين في الأغوار بعد اجتيازهما الحدود الأردنية، وهما يحملان بندقيتين من نوع كلاشنيكوف
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