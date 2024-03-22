الخارجية: نتابع أنباء اعتقال الاحتلال أردنيين اجتازا الحدود

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت انه تم اعتقال مسـلحين اثنين في الأغوار بعد اجتيازهما الحدود الأردنية، وهما يحملان بندقيتين من نوع كلاشنيكوف

