الرئاسة الفلسطينية تدين قرار مصادرة إسرائيل أراض بغور الأردن



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأميركية إلى المنطقة يشكّل تحديا للإدارة الأميركية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهار إدانته للاستيطان.

وأضاف أن قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.

وأكد أبو ردينة أن الإدارة الأميركية عليها أن تثبت التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجبر دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار.

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