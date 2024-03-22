ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32,070 شهيدا و 74,298 جريحا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) غزة- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 32,070 شهيدا و74,298 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وقالت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ168 على قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها 82 شهيدا و110 إصابات إلى المشافي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وما زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. -(بترا)
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