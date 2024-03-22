عشرات القتلى والمصابين بانفجار وإطلاق نار داخل قاعة حفلات قرب موسكو



وفتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار، ما أدى إلى وقوع أكثر من 140 قتيلاً وجريحاً جراء إطلاق النار - بحسب وسائل إعلام.

وأفادت الوكالة بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار، وإرسال أكثر من 50 طاقم إسعاف إلى موقع إطلاق نار قرب موسكو.

وذكرت أن أشخاصاً ما زالوا عالقين داخل قاعة للحفلات الموسيقية اشتعلت بها النيران بالقرب من موسكو، حيث وقع إطلاق نار وانفجارات في وقت سابق.

وأضافت الوكالة أن الحريق التهم ثلث المبنى وكامل السقف تقريباً.



تحدث رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، عن سقوط قتلى في إطلاق النار والحريق الذي أعقبه داخل صالة للحفلات في ضاحية قريبة من العاصمة الروسية، الجمعة.

وقال رئيس البلدية: ((حصلت مأساة فظيعة اليوم في كروكوس سيتي. أقدم تعازي إلى أقرباء الضحايا)).



وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إن هناك تقارير عن انفجار ثانٍ في قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو

من جهتها، نددت الخارجية الروسية الجمعة ب((اعتداء إرهابي دام)) بعد حصول إطلاق نار وحريق؛ تسبب بهما مسلحون مجهولون في صالة للحفلات في ضاحية موسكو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تلغرام: ((على المجتمع الدولي برمته التنديد بهذه الجريمة الفظيعة)).



فيما قدم البيت الأبيض الجمعة تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار ((مروع)) داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، لافتاً إلى أنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، للصحافيين: ((نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها)).

وأظهرت لقطات فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الروسية مشاهد فوضوية مع محاولة حشد كبير من رواد الحفل الفرار من القاعة، ثم وقع إطلاق نار.

وأظهرت لقطات أخرى عدداً من الأشخاص يرقدون بلا حراك وسط برك من الدماء خارج القاعة، ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من اللقطات. (رويترز)





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