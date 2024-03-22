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هل إسرائيل على شفا حرب أهلية؟

3/22/2024 11:47:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: شاؤول ارئيلي 22/3/2024

تعيش دولة إسرائيل صراعا داخليا منذ حرب الأيام الستة، بين الذين اعتبروا المناطق المحتلة وديعة لتسوية النزاع مع العالم العربي وبين القوميين المسيحانيين المتطرفين الذين اعتبروا الانتصار في الحرب خطوة في الطريق إلى الخلاص.
مظاهر الصراع تفاقمت مع مرور الوقت، فقد حركها مؤخرا الانقلاب النظامي وأحداث 7 تشرين الأول (اكتوبر)، ومن قبلها التنازلات بموجب الاتفاقيات مع الفلسطينيين، ويبدو أن الأمرين الأخيرين سيكونان نقطة ستحسم إذا كان المجتمع الإسرائيلي سيقوم بالخطوة الأخيرة ويدخل إلى حرب أهلية عنيفة. من أجل فهم هذه الأقوال، يجب فهم كيف يعتبر كل طرف هذه الأحداث في إطار عقيدته الأساسية، في سياق إقامة دولة إسرائيل، جوهرها ووجودها.
الأسطورة المسيحانية لأعضاء "غوش ايمونيم" على أجيالهم، من مدرسة الحاخام كوك والحاخام إبراهام إسحق هكوهين (هرايا) والحاخام تسفي يهودا هكوهين، هي أسطورة مميزة. هي لا تنبع، كما اعتيد التفكير خطأ، من عمق المشكلة واليأس الذي يولده التوق إلى مستقبل أفضل مع قدوم المسيح، بل من رؤية معاكسة.
عندما سئل الحاخام العسكري الأول شلوم غورين في حينه كيف يرى دولة إسرائيل تندمج في حلم الخلاص المسيحاني لشعب إسرائيل، أجاب: "الشريعة تنفي إمكانية وضع مؤقت في العملية التاريخية، وتعترف بثلاث فترات فقط. الأولى، من احتلال البلاد على يد يهوشع بن نون وحتى دمار الهيكل. الثانية، فترة الشتات. الثالثة، الفترة المسيحانية. أنا أؤمن بأننا نوجد الآن في بداية هذه الفترة. أنا أؤمن بأننا سنحظى برؤية إقامة الهيكل" ("يديعوت احرونوت"، 16/4/1965).
إن علامات نهاية المنفى هي المراحل التي تدل على نجاح طالما تستمر في الظهور. هذا نجاح محظور وقفه. لماذا؟ لأنه حسب تفسير الحاخام، فإنه فقط الإنجازات التاريخية وحدها، حتى النجاح المطلق، هي حجر الفحص الواضح في كل مرحلة لصدق المسيرة المسيحانية. الحاخام شمطوف ايفن غاؤون كتب في القرن الرابع عشر: "لن يتضح ذلك إلا بالنجاح" كما كتب الرمبام.
ما النجاح؟ هكذا وصفه حنان بورات: "ليس تجميع الشتات وقيام الدولة وأمنها عدا عن مدماك أول. أمامنا أهداف كبيرة هي جزء لا يتجزأ من الصهيونية، على رأسها إقامة مملكة كهنة وأمة مقدسة، وإعادة الهدوء إلى صهيون وإقامة مملكة داود وبناء الهيكل، كنقطة بداية لإصلاح العالم".
على خلفية هذه الرؤية، يمكن فهم الانقلاب النظامي ومحاولة التشريع لحكومة نتنياهو الحالية، التي يديرها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وأعضاء أحزاب الائتلاف. هذه استهدفت إزالة العقبات من الطريق إلى سيادة يهودية في كل أرض إسرائيل: التحكم بالسلطة القضائية وعلى رأسها المحكمة العليا وشل قدرتها على العمل ضد قرارات الحكومة، حتى لو كانت مناقضة لقيم وثيقة الاستقلال وقوانين الأساس والقانون الدولي؛ إزالة الشروط التي ستمكن المعارضة من استبدال الائتلاف في الانتخابات؛ كم أفواه وسائل الإعلام المستقلة والمنتقدة والسيطرة عليها حتى تجنيدها بالكامل؛ قمع من يقفون ضد سياسة الحكومة وما شابه.
التفسير الذي يعطيه المسيحانيون لـ7 تشرين الأول (اكتوبر) يشبه تفسير الكارثة. الحاخام تسفي يهودا يشرح بأن الكارثة هي في الحقيقة جزء من الخطة الإلهية. يوجد له تفسير يعارض تفسير الحاخام من ستاتمر، الحاخام يوئيل تايتلبويم الذي اعتبر الصهيونية الحديثة السبب في الكارثة، لأنها خرقت ثلاثة أشياء، وهي أيمان التي حلّف بها الله الشعب اليهودي عند خروجه إلى المنفى، على رأسها "لا تتسلق الجدار"، الذي يعني تحريم تسريع النهاية، وواجب انتظار قدوم المسيح بهدوء. تفسير الحاخام تسفي يهودا للكارثة يعتمد على الغمارة التي تضيف يمينا إضافية: "عدم إبعاد النهاية"، أي يجب الامتناع عن القيام بأفعال تؤدي إلى ابتعاد الخلاص. بناء على ذلك، فإن الكارثة حدثت لأنه في الوقت الذي فيه العناية السامية فتحت الباب وأظهرت بأن الله يريد أن نذهب إلى أرض إسرائيل، لم يهاجر اليهود "في فترة الانتداب" وبذلك خالفوا القسم الإلهي وعوقبوا: "شعب إسرائيل تم أخذه وقطع من أعماق المنفى إلى دولة إسرائيل. سفك دماء الستة ملايين هو قطع فعلي للجسد الوطني. كل الشعب تعرض لجراحة من سماوية على يد المفسدين، ليمحو الله اسمهم" (الحاخام هراتسيا، "أرض الظباء").
لكن هناك مقابل للمعاقبين على صورة عودة إلى مسار الخلاص الذي هو قلب هدف الشعب اليهودي، كما يواصل الحاخام هرتسي يهودا ويشرح: "من خلال هذا القطع الوحشي... يتبين موضوع حياتنا، إحياء الأمة والبلاد". من الواضح أنه إذا زل شعب إسرائيل مرة أخرى ولم يستغل "حقيقة" أن الله قاده إلى النصر في حرب الأيام الستة واحتلال كل البلاد، وأوقف أعمال الاستيطان وفرض السيادة اليهودية على كل البلاد، فسيحل به عقاب لا يمكن تحمله".
بهذه الروحية أيضا، تم تفسير المذبحة التي نفذت ضد سكان النقب الغربي في 7 تشرين الأول (اكتوبر). البروفيسور يوئيل اليتسور كتب بعد أسبوع على ذلك السبت اللعين في موقع "سيروغيم" بأن المذبحة التي نفذتها حماس هي جزء من الخطة الإلهية للإسرائيليين الذين يجلبون الكوارث على شعب إسرائيل ويفشلون الخطة الإلهية. وقد ربط بين المذبحة وبين العلمانية وعدم الدفع قدما بفكرة "أرض إسرائيل الكاملة"، أي أن الله استخدم حماس كما استخدم النازيين من أجل المس بمن يرفضون التعاون مع خطته.
وقد استكمل ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عندما قال في مقابلة مع "كان 11" في 1/1/2023: "ربما كان يجب علينا أن نحصل على هذه الضربة القاسية والمؤلمة كي نتذكر للحظة من نحن". أي أن هذا حدث كي يتذكر الشعب اليهودي هدفه في المسيرة المسيحانية. أيضا هنا توجد علامة تحذير: الاستخدام الإلهي بحماس من أجل أن يهاجم إسرائيل، هو الذي مكن إسرائيل من إصلاح "الخطأ" الموجود في خطة الانفصال التي شوشت على الخطة الإلهية، ومن أجل إعادة احتلال قطاع غزة.
من أجل استكمال الإصلاح، كما يكثر المسيحانيون القول مؤخرا، يجب استئناف استيطان اليهود في قطاع غزة وإجلاء سكانه وضمه لإسرائيل. هذا سيكون إنجازا له أهمية تاريخية، وسيبرر أيضا العدد الكبير من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي. وكما قالت الوزيرة اوريت ستروك: "العودة إلى قطاع غزة ستنطوي على عدد كبير من الضحايا، لكن في نهاية المطاف فإن الحديث يدور عن جزء من أرض إسرائيل. وهذا سيحدث عندما سينضج شعب إسرائيل لذلك، للأسف الشديد، هذا سيكلف ثمنا دمويا" (القناة 7، 21/3/2023).
من ناحية المسيحانيين، فإن الحرب في غزة هي أيضا فرصة لتصعيد الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين في الضفة من أجل وصول الأمر إلى مواجهة شاملة، التي في نهايتها سيتم إقصاء السلطة الفلسطينية وسيقف الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي غزة أمام الخيارات الثلاثة التي تشملها خطة الحسم التي أطلقها سموتريتش في 2017: "من يريد الهرب فليهرب. ومن يريد التسليم فليسلم. ومن يريد المحاربة فليفعل ذلك".
من هنا، فإن عودة سيناء لمصر ونقل مناطق (أ) و(ب) للسلطة الفلسطينية وخطة الانفصال وإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، كل ذلك كان علامات معاكسة لـ"نهاية المنفى". هي تدل على أن نهاية العملية ليست النجاح في "وراثة البلاد". لذلك قالت ستروك في المقابلة إن عودة المستوطنين الى حومش التي تم إخلاؤها في عملية الانفصال هي "نقطة ارخميدس"، التي يبدأ منها الإصلاح لخطأ الانفصال والانسحاب بشكل عام. "دولة إسرائيل تصعد مرة أخرى إلى الطريق الصحيحة للتقدم، بدلا من طريق الانسحاب التي كانت في السابق. أي أن الحرب في غزة هي استمرار لعملية الإصلاح التي تقودها الحكومة الحالية بكل ثمن. بالنسبة لها، فإن أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) واحتلال القطاع هي الدليل على ذلك.
في المقابل، الجمهور العلماني اليهودي في إسرائيل يعتبر أحداثا، مثل تصريح بلفور، علامة على الطريق في إقامة والحفاظ على وجود دولة للشعب اليهودي في وطنه، مع الاستناد إلى مبررات سياسية، تاريخية، قانونية وأخلاقية، حتى لو كان بعضها يختلف عن التي رافقت إقامة دول قومية أخرى بعد الحرب العالمية الأولى. هذا الجمهور يعتبر إسرائيل "الملجأ الآمن" للشعب اليهودي، الذي يعيش على خلفية قيم وثيقة الاستقلال، وعلى رأسها الديمقراطية والمساواة والعضوية في المجتمع الدولي.
هذا الحلم الذي بدايته في رؤية "الآباء المؤسسين" للدولة سيكف عن الوجود إذا نجح الانقلاب النظامي. هو يمكن أن يوجد الآن فقط في الانفصال السياسي عن الفلسطينيين في إطار فكرة الدولتين. بناء على ذلك، فإن أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) تعد ثمنا كان يمكن منع دفعه، وهو ثمرة فجة لسياسة نتنياهو والأحلام المسيحانية لأعضاء حكومته. في الحقيقة، الاستطلاعات تشير إلى انخفاض تأييد حل الدولتين في المجتمع اليهودي، لكن ما يزال هناك أغلبية في المجتمع تؤيد الانفصال عن الفلسطينيين.
هذه الرؤية تحظى بالدعم الكبير من المجتمع الدولي. في أعقاب الثمن الباهظ والزائد الذي جبته أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) والحرب في غزة من إسرائيل، وإزاء الدمار في قطاع غزة مع أكثر من 100 ألف قتيل ومصاب وتصعيد إقليمي، فإن المجتمع الدولي أدرك بأنه يجب عليه لعب دور نشط أكثر من أجل تطبيق حل الدولتين. هكذا مثلا أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عندما قال إن حل الدولتين يجب فرضه على الطرفين من الخارج (13/1).
التقسيم الايديولوجي إلى جمهورين يدل على أن مفهومي "اليمين" و"اليسار" هما الآن، أكثر من أي وقت مضى، لم تعد لهما صلة بالمنظومة السياسية والمجتمع في إسرائيل. هما يمكن أن يوجدا فقط كطرفين في تسلسل واحد، يقوم على حلم مشترك -لكن هذين الجمهورين في إسرائيل لا يوجد لهما حلم مشترك. مناحيم بيغن، اليميني، في الحقيقة كان يطمح إلى تطبيق حلم أرض إسرائيل الكاملة. ولكنه التزم في 1972 بحلم "الآباء المؤسسين": "الصهيونية... هذه هي أسسها في أرض إسرائيل، التي حقنا فيها لا ينازعنا فيه أحد، ستكون أغلبية يهودية وأقلية عربية ومساواة في الحقوق للجميع. لم ولن ننحرف عن هذه العقيدة التي تنطوي عليها عدالة قضيتنا".
يجب على حكومة إسرائيل تبني أقوال إسحق رابين، ضد رؤيتهم الأساسية، التي تناقض أساس الديمقراطية في إسرائيل، كان يجب النضال ايديولوجيا كي يكشف المعنى الحقيقي لموقف غوش ايمونيم وطرق عملها، ويؤدي إلى عملية اتفاق دائم مع الفلسطينيين.

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