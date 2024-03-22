من كثرة الأشجار لا نرى صفقة

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: ناحوم برنياع 22/3/2024

ظاهرا، أهداف كل طرف في المفاوضات على تحرير المخطوفين واضحة: السنوار يريد إفراغ السجون من الفلسطينيين، وإخراج الجيش الإسرائيلي من القطاع، ووقف القتال، وإعادة السكان النازحين في رفح إلى ديارهم، أما نتنياهو، فيريد إعادة المخطوفين مقابل تحرير محدود للسجناء واحتلال رفح. كل الباقي يبقى على حاله، فقد شطر القطاع عرضا، وأوجد الجيش الإسرائيلي في الميدان وحرية عمله، فراغ في شمال القطاع.

كل منهما تسلق الشجرة العالية، ما ليس واضحا في هذه اللحظة هو كم كل واحد من الطرفين يريد الاتفاق وما سلم أولوياته الحقيقي. ليس واضحا كيف يتصدى السنوار للضغط الذي يمارس عليه من قبل الأطراف الوسيطة لعملية تبادل وهدنة، وللضغط العسكري من الجيش الإسرائيلي. ليس واضحا كيف يتصدى نتنياهو للضغط الأميركي والضغوط الداخلية. يخيل أن كل واحد منهما يأمل في خفاء قلبه أن يحدث شيء ما، معجزة أو كارثة، تحرره من واجب القرار.

هذا بالتأكيد صحيح بالنسبة لنتنياهو، فمنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) واضح أن حكومة إسرائيل ملزمة بأن تتخذ قرارات صعبة كل منها ينطوي على ثمن سياسي باهظ. كما أن عدم القرار ينطوي على ثمن. الفرق هو أنه على عدم القرار لا تؤخذ مسؤولية.

قدم واحدة لنتنياهو مغروسة في إسرائيل، وهي ائتلافه؛ هذه اللعبة يعرف كيف يلعبها. أما قدمه الثانية فمعلقة في الهواء. القرارات الواجبة أصعب منه، كبيرة عليه. هو ليس مبنيا لأن يدفع أثمانا. وفقا للتفاصيل التي سربت من الدوحة، يبدو أنه في رأس سلم أولويات السنوار يقف في هذه اللحظة إنهاء شطر القطاع. فقد استولى الجيش الإسرائيلي على قطاع واسع من الحدود حتى البحر، بين الأحياء الجنوبية لغزة ومخيمات الوسط. نحن نسميه "ممر نتساريم". السيطرة عليه تسمح للجيش الإسرائيلي بمنع السكان النازحين إلى الجنوب بالعودة شمالا. وهو يسمح للجيش بالانطلاق إلى اجتياحات كذاك الذي أعاد السيطرة على مستشفى الشفاء وحراسة بناء الرصيف الأميركي. البتر كان درة تاج الخطوة البرية. والجيش الإسرائيلي جد لا يريد أن يتخلى عنه.

مهم للسنوار إعادة مليون ونصف مليون نازح إلى ما تبقى من بيوتهم. لعل هذه استراتيجية؛ لعلها فقط تكتيك. صحيح حتى أول من أمس، هذه العقبة الأساس التي تعرقل التقدم. في نهاية الأسبوع، سيصل إلى المنطقة رئيس السي.أي.ايه بيل بيرنز. مجيؤه يخلق تفاؤلا ما: الفرضية الواجبة هي أنه ما كان ليكلف نفسه العناء ليصل لو لم يقدر بأن هناك فرصة للتقدم. لكن سنوات من دبلوماسية الرحلات الأميركية علمتنا بأن هذه المرة الزيارة هي مجرد زيارة.