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روسيا والصين تفشلان مشروع قرار أميركي بشأن غزة في مجلس الأمن

3/22/2024 11:47:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيويورك - أفشلت روسيا والصين باستخدامهما حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن مشروع قرار أميركي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عرض للتصويت أمس.
وكال مندوبا كل من روسيا والصين الاتهامات للولايات المتحدة وسياستها في الحرب على غزة، محملينها بالتشارك مع الاحتلال المسؤولية عن قتل المدنيين في غزة.
وفيما قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن أنه لو اعتمد القرار الحالي لكان يمكننا إرغام حماس على قبول صفقة التبادل، مضيفة كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكننا لم ننجح، رد عليها مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال "إن أمامنا حلا سيطرح في مجلس الأمن" لكن مشروع القرار اليوم لا يُظهر ذلك، فالمفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت مركّزة وموجهة فقط للمماطلة.
وقال إن الغاية الوحيدة من مشروع القرار الأميركي هو إغراء الناخبين الأميركيين من خلال منحهم ما وصفها بجائزة "وقف إطلاق النار في غزة" ولضمان إفلات إسرائيل من العقاب.
وأضاف أن مشروع القرار الأميركي يعطي ضوءا أخضر لإسرائيل لإجراء عملية عسكرية في رفح، مشيرا إلى أن تمرير مشروع القرار سيطلق العنان لإسرائيل لمواصلة سياسة الاضطهاد التي تمارسها ضد الفلسطينيين.
وأكد نيبينزيا أن روسيا لا يمكنها أن تقبل أن يتحول المجلس لخدمة "سياسة واشنطن الهدامة" في الشرق الأوسط، وقال إن هناك مشروع قرار بديل يتضمن مطالب للتوصل لوقف إطلاق النار.
وأضاف أن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، فقد تم تدمير غزة بعد 6 أشهر والمندوبة الأميركية تعترف الآن بالحاجة لوقف إطلاق النار.
وقال لو اعتمد هذا القرار (الأميركي) فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك.
وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في تصريحات صحفية "لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن "أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي"، في إشارة ضمنية لواشنطن.
من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحفية أمس، عن رغبته في التوصل إلى "اتفاق" بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي يدعم وقفا "فوريا" للمعارك مرتبطاً بالإفراج عن الرهائن.
وقال ماكرون "يجب الآن أن يقرر مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيصال للمساعدات الإنسانية. بعد الفيتو الذي فرضته روسيا والصين.. سنستأنف (البحث) على قاعدة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن ونعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب في هذا الاتجاه للتوصل إلى اتفاق"، وذلك في تصريحات على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقبيل ذلك فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في إصدار مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة يؤكد على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة"، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار بتأييد 11 دولة واعتراض ثلاث دول هي روسيا والصين والجزائر، وامتناع عضو بالمجلس عن التصويت.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حليفة الدولة العبرية، حق النقض (الفيتو) غير مرّة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.
ويذكر مشروع القرار، وفق الترجمة بالعربية للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".
وكان بلينكن كشف عن مشروع القرار في تصريحات صحفية خلال جولة إقليمية هي السادسة له منذ اندلاع الحرب، شملت السعودية ومصر وإسرائيل التي وصلها أمس.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع القرار "سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي"، آملا في أن يلقى دعم بقية الدول، خصوصا منها الدائمة العضوية في مجلس الأمن (وهي إضافة للولايات المتحدة، روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة).
وعلى رغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، الا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل "يدعو" أو "يطلب"، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.
وبحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوا "فالولايات المتحدة ما تزال لا تطلب وقفا غير مشروط لإطلاق النار" في قطاع غزة.
الا أن "هذا التغيير المحدود في (موقف) الولايات المتحدة سيثير قلق الإسرائيليين، لأن (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يريد إبقاء الأمم المتحدة مبعدة بالكامل عن الدبلوماسية المتعلقة بهذه الحرب".-(وكالات)

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