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المقاومة الفلسطينية ترد على اغتيال الاحتلال لمقاوميها بعملية نوعية تصيب 7 جنود

3/22/2024 11:47:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية - أستشهد مقاوم فلسطيني أمس، بعدما أصاب 7 جنود من الاحتلال بجراح، أثناء اشتباكه معهم عندما هاجم حافلة تضم مستوطنين غرب رام الله.
وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه تم تصفية المقاوم الفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين، بعد عملية تمشيط بالطائرات الحربية استمرت نحو ساعة للبحث عنه وتبادل إطلاق النار، دون تقديم معلومات عن هوية المنفذ.
وأفادت وسائل إعلام عبرية وشهود عيان فلسطينيين أن قوات الاحتلال أخلت مصابين من المكان.
وكانت إذاعة الاحتلال نقلت عن الجيش أن الحافلة تعرضت لإطلاق نار من مسلح أو أكثر في وادٍ متاخم لمستوطنتي دوليف وطلمون المقامتين على أراضي القرى الفلسطينية هناك.
ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات لقواته بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غربي رام الله عقب العملية.
وقبل العملية التي نفذها المقاوم اندلعت في وقت مبكر من أول من أمس مواجهات مسلحة في مدينة طوباس بين مقاومين وقوات الاحتلال التي نفذت اقتحامات ليلية جديدة في عدة مناطق بالضفة الغربية.
وأكدت كتائب القسام بالضفة الغربية أن مقاتليها تصدوا لاقتحامات جيش الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم وطوباس ومخيم عقبة جبر بأريحا.
وأضافت كتائب القسام بالضفة في بيان أن مقاتليها نفذوا عمليات إطلاق نار استهدفت حشودا لقوات الاحتلال ومواقع مستحدثة شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة، كما تمكنوا من استهداف عدد من الآليات بعبوات ناسفة، وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وسمع دوي انفجارات إثر اقتحام قوات إسرائيلية مدينة طوباس، وفق مصادر فلسطينية أكدت إن مقاومين استهدفوا القوات التي اقتحمت طوباس بعبوات ناسفة، وبث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للاشتباكات.
وفي شمالي الضفة أيضا، أفاد ناشطون بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي نزال في قلقيلية ودهمت منزل الأسير محمد ملحم.
وأفادت مصادر فلسطينية بوقوع إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قلقيلية.
وبالتزامن، اقتحم جيش الإحتلال بلدة عرابة جنوب مدينة جنين وبلدة علار شمال طولكرم شمالي الضفة أيضا.
وفي جنوبي الضفة، اقتحمت قوات من الاحتلال قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل.
وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حاجز شعفاط، وأظهرت مقاطع مصورة استخدام الشبان الألعاب النارية في مواجهة جنود الاحتلال.
وتأتي الاقتحامات الجديدة بعد يوم شهد عمليات اغتيال من قبل الاحتلال استهدفت مقاومين فلسطينيين في جنين وطولكرم وأريحا، ومخيمي جنين ونور شمس بطولكرم ومخيم عقبة جبر في أريحا، واستخدم الاحتلال الطائرات المسيرة في استهداف المقاومين بمخيمي جنين ونور شمس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أول من أمس إن عدد الشهداء ارتفع إلى 11 خلال الساعات الـ 24 قبل أول من أمس.
في غضون ذلك، نقلت مواقع فلسطينية عن مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا في وقت مبكر أمس منزلا في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية وحطموا نوافذه.
ويأتي الهجوم في إطار سلسلة من الاعتداءات يرتكبها مستوطنون على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية بالتوازي مع الاقتحامات التي ينفذها جيش الإحتلال.
وفي اليوم الـ 168 للعدوان على غزة ومع استمرار عملية الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي استشهد 3 فلسطينيين بسبب الحصار ومنع وصول الأدوية. فيما استمر الاحتلال في قصف محيط المجمع.
واستمرارا لمسلسل انتهاكات الاحتلال أظهرت صور تعمد دبابات الاحتلال دهس مدنيين فلسطينيين بعد اجلائهم من مجمع الشفاء.
في سياق متصل اعترف جيش الاحتلال أن الصور التي نشرها أمس على أنها تعود لمسؤولين في حماس اعتقلوا في مجمع الشفاء غير دقيقة ووصف ما جرى بأنه خطأ بشري.
في السياق قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة استباحة مروعة لدماء المدنيين الفلسطينيين في مدينة غزة، وحرق منازلهم وممتلكاتهم.
ووثق المرصد إفادات عن "جرائم ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مدينة غزة بشكل منهجي خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، تشمل عمليات قتل عمد وإعدام خارج نطاق القانون والقضاء، وقطع الاتصالات، وقصفا مكثفا استهدف المناطق والمنازل المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.
وأضاف المرصد أن جيش الاحتلال اعتقل نحو 400 شخص، منهم نازحون وطواقم طبية وصحفيون، وأجبرهم على التعري الكامل، وقام بتعذيبهم خلال التحقيق الميداني، قبل أن يُلبسهم لاحقا ملابس بيضاء رقيقة، في حين نقل أكثر من نصف المعتقلين تحت التهديد وبطرق حاطة بالكرامة في شاحنات وآليات عسكرية باتجاه مراكز اعتقال إسرائيلية.
وفي القدس المحتلة أدى 120 ألف مصل صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره مدينة القدس والمسجد.
ونصبت قوات الاحتلال مئات الحواجز الحديدية وانتشرت بكثافة في المدينة ومداخل بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأغلقت شوارع المدينة بالحواجز الحديدية أمام حركة المركبات، وفرضت دخول الحافلات العامة فقط إلى أطراف الشوارع المؤدية إلى البلدة القديمة، مما اضطر آلاف المصلين، بينهم كبار السن، إلى السير مسافات طويلة للوصول للمسجد الأقصى.-(وكالات)

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