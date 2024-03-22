حكومة غزة تكشف عن جرائم الاحتلال داخل مجمع الشفاء

حكومة غزة تكشف عن جرائم الاحتلال داخل مجمع الشفاء
التاريخ
3/22/2024 11:47:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال قتل أكثر من 100 داخل مجمع الشفاء الطبي.
وأضاف بأن الاحتلال أعدم بعض الكوادر الطبية داخل مجمع الشفاء.
وتابع " الاحتلال منع علاج المرضى في مجمع الشفاء ما أدى لوفاة 4 مرضى"
وأشار الثوابتة إلى أن الوضع الإنساني داخل مجمع الشفاء الطبي كارثي.
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