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حكومة غزة تكشف عن جرائم الاحتلال داخل مجمع الشفاء

3/22/2024 11:47:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال قتل أكثر من 100 داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف بأن الاحتلال أعدم بعض الكوادر الطبية داخل مجمع الشفاء.
وتابع " الاحتلال منع علاج المرضى في مجمع الشفاء ما أدى لوفاة 4 مرضى"
وأشار الثوابتة إلى أن الوضع الإنساني داخل مجمع الشفاء الطبي كارثي.

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