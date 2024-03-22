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المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

3/22/2024 11:47:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألوندرا نلسون* - (فورين أفيرز) 12 كانون الثاني (يناير) 2024
في حزيران (يونيو) 2023، صرح تشارلز شومر، رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي بأن الذكاء الاصطناعي "ليس مثل أي شيء سبق للكونغرس التعامل معه في الماضي". ووفق إعلان منه أيضاً، فإن السرعة التي يقدم بها مطورو الذكاء الاصطناعي أنظمة جديدة منه، مع ما تحمله تلك النظم من إمكانات كامنة في تغيير حياة الإنسان، تعني أن حكومة الولايات المتحدة يجب أن تبدأ "من الصفر" حين تفكر بكيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي تشريعياً والسيطرة عليه أيضاً. في المقابل، رفض المشرعون أمنيات شومر. وبعد الكشف عن "تشات جي بي تي" Chat GPT من قبل شركة "أوبن أي" Open AI أواخر العام 2022، تكاثرت المقترحات في شأن كيفية تشجيع التطوير الآمن للذكاء الاصطناعي، بأسرع من وصول روبوتات الدردشة Chatbots إلى الأسواق (روبوت الدردشة مصطلح يشير إلى برامج تستطيع التحادث بنفسها مع البشر بصورة مباشرة. ويعد (تشات جي بي تي) أحد أبرز نماذجها).
وفي آذار (مارس) 2023، اقترح المشرعون الديمقراطيون فرض حظر نهائي على بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الرقابة. في الشهر التالي لذلك، روجت مجموعة من المشرعين مؤلفة من شخصيات تنتمي إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون يحظر على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تسير نفسها ذاتياً، من التصرف بالأسلحة الذرية. في حزيران (يونيو) 2023، أطلق شومر أجندته الخاصة. وبعد ذلك، في أيلول (سبتمبر)، عاودت مجموعة في مجلس الشيوخ مؤلفة من الحزبين، إدخال مشروع قانون عن حوكمة الذكاء الاصطناعي تتضمن التشديد على الإشراف والشفافية وخصوصية البيانات.
وبصورة جزئية، يعد السباق التشريعي جزءاً من الاستجابة إلى مطالبة مفادها بأن الحكومة ببساطة قد تكون بطيئة أو هشة أو غير متوافقة المزاج مع متطلبات مواكبة ركب التقنيات الجديدة السريعة التدفق. وكثيراً ما شكا قادة الصناعة التكنولوجية من أن التباطؤ الحكومي الكبير يحول دون الاستجابة المجدية للتطورات في وادي السيليكون، وقد استخدموا تلك الحجة ذريعة في تبرير اعتراضاتهم على وضع ضوابط للتقنيات الجديدة. بالاستجابة إلى ذلك النقد، عمدت بعض المقترحات الحكومية إلى تشجيع التطورات الخاطفة في الذكاء الاصطناعي. في المقابل، سعت مشاريع قوانين أخرى إلى السيطرة على الذكاء الاصطناعي أو الوقاية من حالات الاستخدام المشوبة بالخطورة والتعدي على حريات الأفراد وخصوصياتهم. ومثلاً، طالب "قانون الموثوقية بالخوارزميات" Algorithmic Accountability Act الذي اقترحه نواب ديمقراطيون بإجراء تقييمات عن الأخطار قبل وضع التقنيات قيد الاستخدام. كذلك حاولت بعض الاقتراحات تسريع التطور في الذكاء الاصطناعي مع وضع ضوابط له في الوقت نفسه.
بالتالي، تخاطر تلك السياسات المحمودة والعشوائية أيضاً، بأن تكون مقدامة، لكنها تشتت انتباه الحكومة وتهدد بأن تقود إلى وضعية الغياب الكلي للحوكمة الواضحة في شأن الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وتذكيراً، لا يشكل تلكؤ الحكومة خلف مسار الابتكار التكنولوجي، هشاشة أصيلة في الحكومة. وفي الواقع، تشكل محاولة استباق التشريعات الحكومية خطة استراتيجية تعتمدها شركات التكنولوجيا في الالتفاف على الإشراف الحكومي. وثمة دور غير قابل للاستبدال تؤديه الحكومة بوصفها قوة استقرار وتوازن في تطور الذكاء الاصطناعي. ليس بالضرورة أن تضحى الحكومة عبئاً يؤخر مسار الابتكار، بل إنها تستطيع أن تعززه عبر الرعاية الاستراتيجية للاستثمارات في العلوم والتكنولوجيا، مما يؤدي إلى منع حدوث الضرر، إضافة إلى تعزيز استفادة حياة الناس منها.
منذ أيامها الأولى، عملت إدارة الرئيس جو بايدن على الدفع بسياسة تتضمن أجندتها زيادة إدراج التكنولوجيا فيها عبر التعامل مع التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي مع الأخذ بعين الاعتبار التنافس والخصوصية والانحيازات المسبقة، إضافة إلى آليات عن كيفية حماية الديمقراطية وتوسيع الفرص الاقتصادية وتخفيف عبء مجموعة من الأخطار. في المقابل، تتغير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي بسرعة، ما يوجب النهوض بمزيد من الجهود بسرعة بغية توضيح الهدف المركزي من حوكمة الذكاء الاصطناعي كي لا يبقى القرار السياسي في وضعية رد الفعل بصورة حصرية.
يجب على حوكمة الذكاء الاصطناعي رفض هندسة الخيارات التي ترسم المستقبل بصورة انقسام ثنائي صارم بين رؤية ترسمه كجنة وأخرى تقدمه بصورة سقوط مأسوي متشائم، وكذلك الحال بالنسبة إلى الإشكالية الزائفة عن الخيار بين مساري الفاعلية الكفؤة أو ضمان التساوي. بالأحرى، أن الأمن والابتكار ليسا خيارين ينفي أحدهما الآخر. وفي المقابل، فبسبب ديناميكية تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعدد في غايات استخداماتها، فإنها قد تراوغ المقاربات التقليدية في السياسة المتبعة حيالها. لا يفترض بالولايات المتحدة أن تكون في حاجة إلى سياسات جديدة ومتعددة في شأن الذكاء الاصطناعي. إنها محتاجة بالأحرى إلى نوع آخر من صنع سياساتها.
تشبيهات زائفة
في سياق سعيهم إلى صوغ تشريعات تنظم الذكاء الاصطناعي، فكر كثير من المستشارين في الولايات المتحدة وخارجها، بالتشبيهات وبحثوا عن نظراء لتلك التقنية. هل تبدو أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر شبهاً بمسرعات الجسيمات Particle Accelerators، وهي تراكيب ضخمة تتضمن آلات تعمل على تفجير مسيطر عليه لكمية بالغة الضآلة من الذرات بغية دراسة الجسيمات الأصغر التي تتكون الذرة منها؟ ثمة خطورة دائمة في احتمال أن تخرج التفاعلات عن السيطرة فتؤدي إلى انفجارات ذرية ونووية، إضافة إلى الإمكانية الحاضرة دوماً من استعمال نتائج بحوثها في تطوير أسلحة ذرية شديدة القوة والفتك، أم بابتكار دواء جديد أو بإجراء بحوث عن الطاقة النووية؟
واستطراداً، عقد أولئك المشرعون الأمل دوماً على التعرف إلى ما يوازي الذكاء الاصطناعي، حتى لو يكن متطابقاً معه بالضبط، للعثور على مؤشر يستطيع توجيه الاستراتيجيات الحكومية الموجودة بالفعل والتي يمكن تطبيقها على الذكاء الاصطناعي، من ثم توجيه مبادرات صوغ سياسات حياله في الحاضر والمستقبل.
ومثلاً، استلهم المتخصص الاقتصادي صاموئيل هاموند، الجهود الهائلة التي بذلتها الولايات المتحدة خلال القرن الـ20 في تحديد وتقييم الأخطار المرتبطة بالأسلحة النووية. واقترح ما سماه "مشروع مانهاتن" (في إشارة إلى المشروع السري الأميركي الذي أنتج أول قنبلة نووية) عن أمن الذكاء الاصطناعي، وقوامه مشروع بحوث فيدرالية تتمحور حول الأخطار الأشد كوارثية التي قد يحتمل أن تكون كامنة في تلك التقنية. في مسار آخر، استهل "معهد الذكاء الاصطناعي الآن" AI Now Institute، وهو مؤسسة غير ربحية، عمله بتفحص مدى صلاحية إرساء وكالة تشريعية لتنظيم الذكاء الاصطناعي تستند إلى ما تنهض به "إدارة الغذاء والدواء" في الولايات المتحدة (هيئة رقابية على أمن الغذاء وصناعة الدواء). ويعني ذلك إيجاد كيان تشريعي لتنظيم تلك التقنية تضع في رأس أولوياتها أمن الجمهور، عبر التركيز على التدقيق الصارم كشرط للحصول على الموافقة، قبل إطلاق أنظمة الذكاء الاصطناعي في السوق، على غرار ما تطبقه الولايات المتحدة على صناعة الأدوية والمعدات الطبية وإمدادات الغذاء في البلاد كلها.
ضمن ذلك الإطار طرحت مجموعة من التشبيهات والحالات النظيرة، إذ تبنى "المركز الألماني لبحوث الذكاء الاصطناعي" The German Research Center for Artificial Intelligence نموذجاً عن حوكمة الذكاء الاصطناعي يستقي مسار "المنظمة الأوروبية للبحوث النووية"، اختصاراً "سيرن" CERN، التي تجسد كياناً عابراً للحكومات يتولى الإشراف على البحوث العلمية الأساسية في فيزياء الجسيمات. في أيار (مايو) 2023، أصدر سام آلتمان وكريغ بروكمان وإليا سوتسكفر، حينما كانوا آنذاك المؤسسين المتشاركين لـ"أوبن أي آي" Open AI، توصية بأن يأتي إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي مقولباً على نسق "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وضمن ذلك الإطار، تتولى الأمم المتحدة تشكيل هيئة دولية تعمل على إرساء معايير الأمان، ووضع نظام للرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.
إن غياب بنية تحتية منسقة دولياً للبحوث ينطوي على تحدٍ بارز لحوكمة الذكاء الاصطناعي. لكن، يسري توقع حتى لدى المنهجيات التقليدية المتعددة الأطراف أن الحوكمة المستندة إلى دولة واحدة لن تستطيع التوصل إلى صوغ طريقة فاعلة في السيطرة على جهود شركات صناعة تقنية الذكاء الاصطناعي في سعيها إلى الربح. وبالفعل، شرعت شركات الذكاء الاصطناعي في تقديم منتجاتها إلى قاعدة عملاء عالمية ومتنوعة، تشمل الشركات العامة والخاصة والزبائن اليوميين العاديين. إن أياً من التشبيهات الواردة آنفاً (عن نظراء لتقنية الذكاء الاصطناعي)، بما في ذلك الأطراف الأميركية المحلية (على غرار إدارة الدواء والغذاء)، لا تعبر عن واقع أن البيانات والمعلومات التي تعزز وتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي، باتت قوة اقتصادية وسياسية عالمية. أبعد من ذلك، تخلص كل تلك النماذج الممكنة (باعتبارها نظراء لتلك التكنولوجيا) إلى تجاهل بعض المجالات المحورية الحساسة التي من شأن الذكاء الاصطناعي أن يغيرها بصورة جذرية كقطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والعمل والاقتصاد.
وتكمن مشكلة التوصل إلى نظير من القرن الـ20 في أن الذكاء الاصطناعي ببساطة لا يشبه أياً من ابتكارات تلك الحقبة، إذ تتميز أنظمة الذكاء الاصطناعي بأنها ديناميكية وتتغير باستمرار، مما يجعلها مختلفة عن الهاتف أو معدات الحوسبة الإلكترونية أو الإلكترونيات الدقيقة أو مجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية، وهي تقنيات وسلع استغرق تطورها سنوات أو عقوداً من الزمن. بالتالي، يرجح أن النماذج الجاهزة والشائعة لا تصلح في حكومة الذكاء الاصطناعي. وقد يؤدي الاستغراق في تأمل الماضي إلى إغلاق مسبق فرص صوغ مقاربات مبتكرة في السياسات المتوخاة حيال الذكاء الاصطناعي تستطيع تجاوز كونها محض رد فعل على تحديات الحاضر لتغدو قادرة على استشراف تحديات المستقبل أيضاً.
ألق المرساة
بدلاً من السعي إلى الاسترشاد بأطر تشريعية تعود للقرن الـ20، يجدر بصناع السياسة البدء بخطوة أولى مختلفة تتمثل بأن يسألوا أنفسهم عن سبب سعيهم إلى السيطرة على الذكاء الاصطناعي. في المقابل، لا يكمن الخيار في التراجع عن السيطرة على الذكاء الاصطناعي. ففي العقد الماضي، برز مثل جدير بالتأمل تمثل في جهود متباطئة ومبعثرة وغير كافية بصورة مؤسفة في خاتمة المطاف، حيال السيطرة على استخدام نظم الخوارزميات في وسائط التواصل الاجتماعي. وترافقت تلك الجهود مع موقف غير فاعل قوامه عقد الأمل على أن المنافع الاجتماعية سوف تتهاطل من تلقائها فتغدو صفة متصاعدة لدى التطور التكنولوجي. بالتالي، يجدر بالقادة السياسيين ألا يشتروا مجدداً تلك الأسطورة التي لاقت دفعاً من المصالح الذاتية لقادة شركات التكنولوجيا والمستثمرين فيها، ومفادها بأن دعم الابتكار يتطلب تعليق الواجبات التشريعية للحكومة.
واستكمالاً، لقد تأتت بعض أبرز التحديات التي واجهها العالم خلال القرن الـ20، من الفشل في صوغ تشريعات مناسبة عن الأنظمة المؤتمتة. وتعمل تلك الأنظمة على جمع بيانات عن حيواتنا وتراقبها باستمرار. وتفاقمت الصور المستمرة من التفاوتات، وكذلك غياب العدالة عن العلاج، بسبب من الاستعمال المنفلت لما سمي بخوارزميات التوقع وأدوات صنع القرار في الرعاية الصحية والقضاء الجرمي والوصول إلى الإسكان. وتراكم الاضطراب الاجتماعي الآتي من منصات السوشيال ميديا، عبر تضخيم المعلومات المضللة. وحاضراً، تعمل التقنيات التي لم تجر السيطرة عليها تشريعياً، على تسريع انحدار الديمقراطية ومفاقمة انعدام الأمن وتآكل ثقة شعوب العالم بالمؤسسات.
وبصورة محورية وحساسة، يجدر بالقادة حينما يتعاملون مع حوكمة الذكاء الاصطناعي ألا يكتفوا بالتفكير فيما يخشونه من تلك التقنية، بل أن يمدوا أبصارهم إلى نوع المجتمع الذي يسعون إلى التأسيس له، إذ أظهر النقاش العام أن التأملات المفزعة عن الأخطار الكارثية الذكاء الاصطناعي تهزم قدرة الناس على تخيل الفوائد المحتملة الكامنة في تلك التقنية.
في الأحوال كلها، تبرهن المقاربة العامة التي يتبعها بايدن في صوغ السياسة، على كيفية النظر إلى السياسية بوصفها فرصة لإغناء المجتمع، وأنها لا تقتصر على كونها وسيلة للتفاعل مع مشكلات آنية، ما يستجلب التركيز المطلوب على تدخلات الحكومة. وتمثل المفتاح الأساس لتلك المقاربة في وجود أفق العام ينظر إلى العلوم والبحوث والابتكار باعتبار أنها تقدم بحد ذاتها قيمة مقترحة، إضافة إلى أنها تقترح مجموعة من القيم على الجمهور الأميركي. وبصورة مبكرة، سجلت الإدارة إنجازات مهمة في تلك السياسة عبر استخدام التمويل الحكومي الموجه، والاستثمار في البنية التحتية والابتكار التكنولوجي، بغية تدعيم الفرص الاقتصادية وتعزيز تحسن أحوال الأميركيين.
مثلاً، لم تقتصر أهداف "قانون خفض التضخم" Inflation Reduction Act العام 2022، على لجم التضخم وحده، بل شملت تشجيع إنتاج البطاريات واستعمالها، والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية وغيرها من التقنيات الجديدة قيد الإنشاء، وذلك بغية الإسهام في التعامل مع أزمة المناخ والدفع قدماً بالعدالة البيئية. كذلك عزز "قانون الرقاقات والعلوم" CHIPS and Science Act لعام 2022، إنعاش الابتكار في الولايات المتحدة عبر مساندة تطوير نظام واسع جديد لبحوث أشباه الموصلات ومنتجيها، مع التشديد على تكامله مع تقديم فرص جديدة للمناطق والمجتمعات المهملة في الولايات المتحدة.
وبكلمات أخرى، تملك الاستثمارات الحكومية في العلوم والتكنولوجيا القدرة على التعامل مع التفاوت الاقتصادي. وعلى غرار عملية إرساء قوة سهم معين، يستغرق الأمر وقتاً قبل أن تعطي تلك الاستثمارات منافعها بصورة كاملة، لكن الاسترشاد بليبرالية محملة بالقيم، أتاح للإدارة نسج الدعم من الحزبين كليهما بالضد من الانقسام الذي يضج به الوسط السياسي.
منافع مرنة
شرعت إدارة بايدن في اتخاذ خطوات لتطبيق المقاربة نفسها على الذكاء الاصطناعي. في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، أصدر البيت الأبيض مشروعه عن "قانون حقوق الذكاء الاصطناعي" المستقى من التفاعل الوثيق مع ممثلين من مختلف قطاعات المجتمع الأميركي، بما في ذلك الصناعة والأكاديميا والمجتمع المدني. وتضمن مشروع القانون خمسة مقترحات تقضي بأن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وفاعلة، ووجوب أن يعلم الجمهور عن استمرار خصوصية بياناته، وألا تقدم له خوارزميات تتضمن انحيازات مسبقة، وضرورة أن يتلقى المستخدمون إشعاراً حينما تشملهم أعمال نظام ما من الذكاء الاصطناعي مع حصولهم على فرصة للموافقة على ذلك الأمر أو رفضه. يضاف إلى ذلك تمكين المواطنين من القدرة على الوصول مباشرة إلى طرف بشري، حينما يستعمل الذكاء الاصطناعي في صنع قرارات لها تداعياتها على حياتهم. وورد في مشروع القانون نفسه تعريفات عن ممارسات محددة من شأنها إدراج المنافع العامة ضمن أدوات السياسة المتبعة حيال الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الإشراف والتقييم وتشكيل "فرق حمراء" وتقييم الأنظمة الذكية بصورة مستمرة.
وبصورة جزئية، تكمن أهمية مشروع القانون في أنه يشدد على فكرة أن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا ينبغي بها البدء من نقطة الصفر. بالأحرى أنها تستطيع الانبثاق من الرؤية الأساسية نفسها عن الصالح العام التي صاغها الآباء المؤسسون لهذه البلاد قبل قرون. لا يوجد مجتمع يتشارك أفراده دوماً الرؤية نفسها عما يكونه المستقبل الصالح له، لكن المجتمعات الديمقراطية تنبني على اتفاق أساس على القيم الأساسية التي يقدرها المواطنون، وتتكون بالنسبة إلى الولايات المتحدة من الخصوصية والحرية والمساواة وحكم القانون.
واستطراداً، من المستطاع أن تقاد حوكمة الذكاء الاصطناعي بتلك القيم الراسخة نفسها، بل ينبغي بها أن تكون كذلك. وحينما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، يميل صناع السياسة إلى الاعتقاد غالباً بأن مقارباتهم مقيدة بمدى جدة المنتج وضرورة خضوعها لوجهات نظر خبراء ممن صنعوه. بالتالي، قد يضحى المشرعون أسرى إحساس زائف بأن التقنيات الجديدة المحددة تحتاج دوماً إلى قوانين جديدة محددة. من ثم قد يتملكهم إحساس غريزي بوجوب تأليف منهجيات جديدة في الحوكمة كلما صنعت تقنية جديدة.
إن هذا الإحساس الغريزي مغلوط. وعبر التاريخ، عمدت الولايات المتحدة إلى إعادة تعريف وتوسيع حقوق المواطنين وحرياتهم، مع الاستمرار بالاستناد إلى فهم مفاده بأن تلك الحقوق والحريات يجب أن توجد بصورة دائمة. من ثم إذا راجع صناع السياسة المبادئ الأولى على غرار تلك التي يمليها "قانون حقوق الذكاء الاصطناعي"، فلعلهم يلاحظون أيضاً أن مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تخضع بالفعل للقوانين السارية حاضراً.
ومن شأن إرساء حوكمة الذكاء الاصطناعي على رؤية عن الصالح العام، أن يقلص الالتباس والتنافس في التشريعات، ما يبدد ذلك الفيض من القوانين المتناقضة أحياناً التي يصدرها المشرعون حاضراً. إذا حدث ذلك الأمر، فسيحرر المشرعين والهيئات التنظيمية كليهما معاً مما يحول دون تفكيرهما الخلاق في مساحات باتت تحتاج بإلحاح إلى ابتكار سياسات ملائمة لها، إذ يصح القول فعلياً إن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات جديدة غير مسبوقة تتطلب ابتكار سياسة ملائمة لها. وبالفعل، لقد انخرط "المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا" (اختصاراً نيست) التابع لوزارة التجارة الأميركية، في تأليف نوع مختلف من صنع السياسة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
ومع امتلاكه تفويضاً دستورياً بتولي مهمة "تعيين المعايير عن الأوزان والقياسات"، يحدد "نيست" المعايير الملائمة في قياس الأشياء على غرار الطول والوزن والحرارة والوقت والضوء والكهرباء. في 2021، أصدر الكونغرس توجيهاً إلى "نيست" لتطوير الأطر الطوعية والخطوط الإرشادية والممارسات الفضلى فيما يتعلق بتطوير أنظمة موثوقة في الذكاء الاصطناعي، وكذلك وضعها قيد الخدمة الفعلية، بما في ذلك طرق اختبار الانحيازات في البيانات المستخدمة في تدريبها وحالات استعمالها. وفي كانون الثاني (يناير) عقب استشارات مع قادة صناعة التكنولوجيا والعلماء والجمهور، أصدر "المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا" أول تصوراته عن "إطار التعامل مع خطورة الذكاء الاصطناعي 1.0". وحمل الترقيم "1.0" دلالة لها مغزاها. ومنذ وقت طويل، يسود استعمال الترقيم المتتالي، لنفكر مثلاً بنظم "ويندوز" 2.0 و3.0 وغيرها، في عالم تطوير برمجيات الكمبيوتر، ما يتيح سد الثغرات وتحسين العمليات وإضافة ميزات جديدة تكون أفضل من سابقاتها.
واستكمالاً، لا يشكل الترقيم المتتالي أمراً مألوفاً اتباعه في عوالم صنع السياسة، لكن لجوء "نيست" إلى ذلك الضرب من الترقيم في إصدار نسخه عن السياسات التي يتبعها، سيتيح ظهور مقاربة يقظة ومتطورة في شأن صنع المعايير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وكذلك أرفق "نيست" إطاره الأول مع كتاب إرشادي عملي عن "قواعد اللعب" كي يوثق أنه سيجدد ذلك الإطار كل ستة أشهر، مع استخدام مصادر جديدة ودراسات حالات متجددة. من المستطاع تطبيق ذلك النوع من الابتكار (بشأن القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي)، مع وكالات أخرى. من ثم يجب أن تغدو الطرق اليقظة والمتجددة في مراجعة المعايير والسياسات، جزءاً أكثر ثباتاً وانتظاماً في العمل الحكومي.
القديم يغدو جديداً
شكل "قانون حقوق الذكاء الاصطناعي" و"إطار التعامل مع خطورة الذكاء الاصطناعي" الذي أصدره "نيست"، أساس الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن بعنوان "التطوير والاستعمال المأمونين والمضمونين والموثوقين في الذكاء الاصطناعي". وعبر صفحاته الـ111، يحض ذلك الأمر الذراع التنفيذية للسلطة على حوكمة الذكاء الاصطناعي بالاستناد إلى ما بين أيديها من توجيهات وخطوط إرشادية وسلطات وقوانين، مع الحرص على تطبيقها بطرق مبتكرة.
ويعطي ذلك التفويض الواسع النطاق مجموعة من الأطراف الرئيسة واجبات متنوعة إلزامية يفترض النهوض بها، إذ يفرض ذلك الأمر الرئاسي على قادة صناعة التكنولوجيا تقديم رؤية عن آليات العمل الداخلية للأنظمة الأشد قوة في الذكاء الاصطناعي، وكذلك وضع علامات مائية على منتجاتها بغية المساعدة دعم صدقية المعلومات.
وكذلك يفرض التوجيه نفسه على "المكتب الأميركي للإدارة والموازنة"، إصدار إرشادات عن استعمال الحكومة نفسها للذكاء الاصطناعي، مع ملاحظة أن الحكومة تملك سلطة غير عادية في عمليات تشكيل الأسوق وسلوك الصناعة، بفضل عملها على إرساء القوانين اللازمة في عمليات شراء أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى فرض التزام الشفافية على مبتكري تلك التقنية.
في المقابل، ثمة جهود أخرى يجب بذلها، إذ تستلزم حوكمة الذكاء الاصطناعي مكوناً عالمياً. في العام 2023، تقدم الاتحاد الأوروبي بقوانين جديدة مهمة عن حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتسير المملكة المتحدة إلى التعامل مع الذكاء الاصطناعي عبر سياسة "اللمسة الخفيفة". ويملك الاتحاد الأفريقي استراتيجية إقليمية حيال تلك التقنية، فيما فرغت سنغافورة تواً من إصدار استراتيجيتها الوطنية الثانية في أربع سنوات في شأن الذكاء الاصطناعي.
وثمة خطر يتمثل في معاناة بقية العالم تدافع تلك المجموعة نفسها من الاقتراحات المتنافسة التي حاقت بحوكمة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. في المقابل، توجد معدات متعددة الأطراف من المستطاع استخدامها في توضيح جهود الحوكمة الدولية لتلك التقنية. وهنالك توافق دولي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقيم أساسية مشتركة عبر ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب استعمال تلك القيم في توجيه قوانين الذكاء الاصطناعي.
في ذلك الصدد، يجب على القادة الديمقراطيون تفهم أن تخطي التشريعات التنظيمية وتعطيلها، يندرج ضمن نموذج عمل صناعة التكنولوجيا. من ثم فإن الترابط بين عملية صنع السياسة حيال الذكاء الاصطناعي وبين المبادئ الديمقراطية الأساسية من شأنه إعطاء المشرعين والمنظمين معيار منسجم ومعتمد يمكنهم من قياس تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التركيز على الفوائد الاجتماعية وعدم التوقف حصرياً عند دائرة المزاعم الضخمة التي تحيط بالمنتجات الجديدة.
وإذا استطاع صناع السياسة التلاقي عند رؤية إيجابية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، فالأرجح أنهم سيرون حينها أن مجموعة كبيرة من المكونات المتعلقة بالتشريعات التنظيمية للتكنولوجيا يمكن إنجازها بواسطة هيئات ووكالات موجودة فعلياً. في المقابل، إذا عزمت بلدان عدة أنها في حاجة إلى وكالات جديدة، على غرار "معاهد أمن الذكاء الاصطناعي" التي تأسست أخيراً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فسيجب على تلك البلدان التفكير بتلك الوكالات بوصفها مؤسسات ديمقراطية تعطي الأولوية للصدقية حيال المواطنين وتنخرط في الاستشارات المتاحة للعموم.
وإذا أحسن تصميمها، ستغدو تلك الوكالات جزءاً من بنية تحتية أشد اتساعاً للحوكمة بمعنى عدم اقتصارها على محض تقصي كيفية اختراقات الذكاء الاصطناعي للحقوق ومسارات حياة الناس، فتوسع دائرة رؤيتها كي تشمل كيفية جعل الذكاء الاصطناعي أداة فعالة في تعزيز تلك الحقوق والمسارات. ورغم قوة أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنها تبقى أدوات يصنعها البشر، واستخدامهم لها لا يسير وفق مخطط حتمي.
كخلاصة، يجب ألا يغدو الذكاء الاصطناعي عبئاً على الابتكار. اسأل أصحاب البنوك عن مدى فائدة انفلات الإقراض كأداة في يد المنافسين. وببساطة، فإن جدار الدعم الذي تقدمه الحوكمة الفاعلة يمنح الاستقرار، إضافة إلى توفير مدى منضبط للحركة. قبل ذلك كله، يجب على صناع السياسة الإقرار بأن الحوكمة الفاعلة للذكاء الاصطناعي سيضحى ممارسة في الرجوع إلى المبادئ الأولى، ولا يقتصر على كونه مهمة تقنية وتشريعية.

*ألوندرا نلسون، أستاذة في "معهد الدراسات المتقدمة" وزميلة مميزة في "مركز التقدم الأميركي". شغلت بين العامين 2021 و2023 منصبي الرئيس المفوض والنائب الأول للرئيس لشؤون العلوم والمجتمع في "مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا"، وكذلك منصب نائب مساعد الرئيس.
*الترجمة لموقع "إندبندنت عربية"، نشرت على موقعها الإلكتروني في 18 شباط (فبراير) 2024.

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