غارات جوية على صنعاء والحديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بتعرض العاصمة اليمنية صنعاء لـ5 غارات جوية الليلة، ونسبتها إلى ما سمته العدوان الأميركي البريطاني، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا.
كما أفادت وسائل الإعلام الحوثية بوقوع 5 غارات أخرى على مديرية المنيرة شمال الحديدة (غربي اليمن).
وتأتي الغارات في إطار ضربات شبه يومية على مواقع تقول واشنطن إن الحوثيين يستخدمونها لإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه السفن في البحر الأحمر.
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