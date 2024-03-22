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غارات جوية على صنعاء والحديدة

3/22/2024 11:47:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بتعرض العاصمة اليمنية صنعاء لـ5 غارات جوية الليلة، ونسبتها إلى ما سمته العدوان الأميركي البريطاني، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا.
 كما أفادت وسائل الإعلام الحوثية بوقوع 5 غارات أخرى على مديرية المنيرة شمال الحديدة (غربي اليمن).
وتأتي الغارات في إطار ضربات شبه يومية على مواقع تقول واشنطن إن الحوثيين يستخدمونها لإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه السفن في البحر الأحمر.

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