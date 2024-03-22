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الاحتلال ينفذ اقتحامات جديدة بالضفة

3/22/2024 11:47:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل فجر اليوم السبت مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية من محورها الغربي.
وأضافت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بالتزامن مخيم عايدة شمال بيت لحم ودهمت عددا من المنازل.
كما شملت الاقتحامات بلدة كفر نعمة غرب رام الله وبلدة ترمسعيا شمالها بوسط الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم مدينة نابلس بشمال الضفة.

قوات إسرائيلية تقتحم منطقتين بالخليل
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل فجر اليوم السبت مدينة يطا وبلدة بيت عوا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وشيع فلسطينيون الشاب عميد الجاغوب الذي استشهد متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي في بلدة بيتا جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية.

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