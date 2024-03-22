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غوتيريش يزور رفح المصرية السبت

3/22/2024 11:47:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مصر حيث يزور رفح الواقعة على الحدود مع قطاع غزة السبت، ويكرر دعوته إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، حسبما أعلن نائب المتحدث باسمه فرحان حق الجمعة.
 ويُتوقع أن يصل غوتيريش إلى مصر مساء الجمعة آتياً من بروكسل "في رحلته التضامنية السنوية في شهر رمضان، والتي تأتي هذا العام في فترة مضطربة مع النزاع في غزة"، وفقاً لحق.
ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام "إلى شمال سيناء حيث سيزور مستشفى في العريش" ثم يذهب السبت "إلى رفح في الجانب المصري حيث سيلتقي عاملين في المجال الإنساني".
ويعد معبر رفح نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وهي مساعدات تعتبرها الأمم المتحدة غير كافية في وقت تهدّد المجاعة سكان القطاع الفلسطيني حيث استشهد أكثر من 32 ألف شخص منذ بدء الحرب الإسرائيلية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
وقال فرحان حق إن غوتيريش الذي سبق أن زار رفح في تشرين الأول/أكتوبر "سيكرر دعواته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية" في غزة وأيضاً في السودان، خلال زيارته.
ومن المتوقع أن يلتقي غوتيريش في القاهرة مسؤولين مصريين ويتناول الإفطار مع لاجئين سودانيين فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب المستمرة منذ نحو عام.
ويتوجه غوتيريش بعد ذلك إلى الأردن حيث يلتقي موظفين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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