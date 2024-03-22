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مذكرة للخارجية الأميركية: واشنطن قلقة من أن إسرائيل ترتكب خطأ إستراتيجيا

3/22/2024 11:47:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ورد في مذكرة للخارجية الأميركية أن واشنطن قلقة من أن إسرائيل ترتكب خطأ إستراتيجيا بإنكارها الضرر المحتمل بسبب الحرب على غزة، بحسب ما كشفت عنه الإذاعة الأميركية العامة.
 كما جاء في المذكرة أن الإسرائيليين يبدون غافلين عن حقيقة أنهم معرضون لضرر كبير في سمعتهم ربما يمتد لأجيال.
وقالت الإذاعة إن المذكرة الرسمية توصي بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل.
وبحسب الوثيقة، طلب الحكومة الإسرائيلية استهداف مستخدمي وسائل التواصل لمواجهة إنكار ما تزعم تل أبيب أنها "فظائع" ارتُكبت خلال الهجوم على مواقع للجيش الإسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت المذكرة إن إسرائيل تخطط لحملة مماثلة على وسائل التواصل قريبا في مصر والأردن ودول الخليج.

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