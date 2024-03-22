مذكرة للخارجية الأميركية: واشنطن قلقة من أن إسرائيل ترتكب خطأ إستراتيجيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ورد في مذكرة للخارجية الأميركية أن واشنطن قلقة من أن إسرائيل ترتكب خطأ إستراتيجيا بإنكارها الضرر المحتمل بسبب الحرب على غزة، بحسب ما كشفت عنه الإذاعة الأميركية العامة.
كما جاء في المذكرة أن الإسرائيليين يبدون غافلين عن حقيقة أنهم معرضون لضرر كبير في سمعتهم ربما يمتد لأجيال.
وقالت الإذاعة إن المذكرة الرسمية توصي بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن الضرر الذي قد يلحق بسمعة إسرائيل.
وبحسب الوثيقة، طلب الحكومة الإسرائيلية استهداف مستخدمي وسائل التواصل لمواجهة إنكار ما تزعم تل أبيب أنها "فظائع" ارتُكبت خلال الهجوم على مواقع للجيش الإسرائيلي ومستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت المذكرة إن إسرائيل تخطط لحملة مماثلة على وسائل التواصل قريبا في مصر والأردن ودول الخليج.
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