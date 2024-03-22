مستشار بالبيت الأبيض: الوضع الإنساني في غزة يدفعنا لمواجهة مع الإسرائيليين

مستشار بالبيت الأبيض: الوضع الإنساني في غزة يدفعنا لمواجهة مع الإسرائيليين
التاريخ
3/22/2024 11:47:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مستشار في البيت الأبيض قوله إن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق، ووصفه بأنه وصمة على ضمير الإنسانية.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الوضع الإنساني بغزة دفع الإدارة الأميركية لتجاوز الخط نحو مواجهة مفتوحة مع الإسرائيليين.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مساعدي الرئيس جو بايدن شعروا بالأسى بسبب التحذيرات من مجاعة وشيكة وتقارير عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية في قطاع غزة.
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