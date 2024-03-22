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مستشار بالبيت الأبيض: الوضع الإنساني في غزة يدفعنا لمواجهة مع الإسرائيليين

3/22/2024 11:47:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مستشار في البيت الأبيض قوله إن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق، ووصفه بأنه وصمة على ضمير الإنسانية.
 وأضاف المسؤول الأميركي أن الوضع الإنساني بغزة دفع الإدارة الأميركية لتجاوز الخط نحو مواجهة مفتوحة مع الإسرائيليين.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مساعدي الرئيس جو بايدن شعروا بالأسى بسبب التحذيرات من مجاعة وشيكة وتقارير عن وفاة أطفال بسبب سوء التغذية في قطاع غزة.

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