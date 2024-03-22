مسيرات تدعم الأهل في غزة وتحيي صمودهم الأسطوري

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي وأحمد الرواشدة

محافظات-انطلقت بعد صلاة الجمعة أمس، مسيرات حاشدة في عدة مدن بالمحافظات، نظمتها فاعليات شعبية وحزبية ونقابية، تنديدا باستمرار العدوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من المدنيين الأبرياء العزل جلهم من الأطفال والنساء.

وعبر المشاركون في المسيرات عن استنكارهم لدعم الولايات المتحدة المتواصل للعدوان الصهيوني على القطاع، وتأييد ضمني لاستمرار العنف وفظائع الإبادة الجماعية في غزة.

ورفع المشاركون لافتات تحمل شعارات تعبر عن الغضب إزاء استمرار العدوان الوحشي على غزة، وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تبني مواقف جادة لردع الكيان المحتل وإلزامه بالمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحيا المشاركون صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وتضحياته في الدفاع عن أرضه وهويته ووجوده وحقه المشروع بإقامة دولته، ونددوا بجرائم الإبادة البشرية لقوات الاحتلال.

كما جددوا مطالبتهم من المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان، مثمنين الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الانسانية.

وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية ومواقفها المشرفة والإصرار على دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كامل قطاع غزة، وإيصال الإمدادات والتجهيزات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة، واستمرار عمليات إنزال الإمدادات جوا بواسطة سلاح الجو الملكي الأردني.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مسجد الهاشمي وسط مدينة إربد، ندد فيها المشاركون بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وطالب المشاركون بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان بعد أن ارتقى ما يزيد على 32 ألف شهيد، وجرح ما يزيد على 80 ألف في العدوان الصهيوني المستمر على القطاع.

واستنكروا صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الصهيوني الأميركي الغاشم على المدنيين.

وطالبوا بضرورة الوقف الفوري للجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين العزل.

وحيا المشاركون في المسيرة التي حملت عنوان من "الكرامة إلى غزة،، خيارنا المقاومة"، صمود الشعب الفلسطيني والثبات بوجه آلة الحرب الصهيونية.

ونددوا بالمجازر والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء من اجل تفريغ القطاع من أهله.















ودعا المشاركون المجتمع الدولي لوقف النار والسماح بإدخال الماء والغذاء والأدوية والوقود لقطاع غزة من كافة المعابر.

ودعوا الأمة العربية والإسلامية إلى توحيد المواقف لوقف هذه الهمجية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وطالبوا بوقف الحرب وكسر الحصار وإدخال الغذاء والدواء لقطاع غزة المحاصر، مشيدين بصمود المقاومة الأسطوري في وجه قوات الاحتلال.

وردد المشاركون في المسيرة، هتافات حيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية وعدم رضوخه للتهجير والنزوح من قطاع غزة.

ونظمت الفاعليات الشعبية بالعقبة مسيرة حاشدة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد (الكالوتي ) بمنطقة الثامنة جالت شوارع المدينة تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وحيا المشاركون بالمسيرة المقاومة الفلسطينية، ورددوا هتافات الدعم، داعين المقاومة بالرد بالعمق الصهيوني َومستبشرين بقرب النصر في شهر رمضان المبارك.

وطالب المشاركون بالمسيرة بفتح المعابر وإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر، كما استنكروا قطع المساعدات الإنسانية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مشددين على ضرورة ان يتم تقديم قادة الكيان الصهيوني للمحاكم الدولية.

وجدد المشاركون إدانتهم للمجازر الصهيونية المستمرة بحق الأهل في فلسطين، واصفين مايجري بالجرائم البشعة ضد الإنسانية.

وطالبوا بقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني والغاء جميع الاتفاقيات الموقعة معه بالإضافة لمقاطعة الدول الداعمة للكيان الصهيوني.

وثمن المشاركون بالمسيرة التناغم التام بين الموقف الرسمي والشعبي في تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وشارك أبناء مدينة معان، عقب صلاة الجمعه أمس، بوقفة حاشدة نظمت أمام مسجد معان الكبير، رفضا لمواصلة استمرار قوات جيش الاحتلال الصهيوني هجماته وانتهاكاته واستهداف المدنيين وارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بشكل يومي ومتزايد، والتي أثارت سخط كافة شعوب العالم والمنظمات الإنسانية والهيئات الدولية.

وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة، أن الحرب الحالية بين كيان محتل يملك كافة أنواع الأسلحة المدمرة، وبدعم أميركي وغربي، وشعب يكافح من أجل حريته وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاروا إلى أن الحرب الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية في غزة متعمدة، وأن التجويع بات سلاحا في هذه الحرب الصهيونية على قطاع غزة، الذي يموت شعبه من الجوع أمام أنظار العالم، بسبب منع الكيان الغاصب دخول المساعدات الإنسانية الطارئة لسكان القطاع، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية التي تعصف بهم.

وقال المشاركون، إن الدول الغربية تقف وتدعم الكيان الصهيوني المحتل وهو يقتل ويدمر ويرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن على هذه الدول أن تؤكد إما أنها جزء من هذه الجرائم المتواصلة أو لا، وتطالبها برفضها وإعلان براءتها منها وإدانتها، وأن تتخذ إجراءات عملية لمنع استمرارها ووقفها فورا ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.

وطالبوا المجتمع الدولي إتخاذ مواقف حازمة وإطلاق حملة ضاغطة على إدارة بايدن نحو وقف تزويد الكيان الاسرائيلي بالذخيرة والدعم العسكري وبالألغام الناسفة التي يستخدمها الاحتلال في تدمير شامل لمقومات الحياة في غزة، بل وفرض وقف لإطلاق النار، وحماية الشعب الفلسطيني.