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القدية تطلق منتزه دراغون بول الترفيهي الأول من نوعه في العالم - جريدة الوطن السعودية

3/22/2024 11:44:27 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، اليوم، عن إطلاق منتزه "دراغون بول" الترفيهي، وهو مدينة ترفيهية غير مسبوقة، تم تصميمها لتتبنى فلسفة "قوة اللعب" في مدينة القدية، حيث يمكن للزوار خوض تجربة استثنائية في عالم دراغون بول الشهير.
ويأتي الكشف عن منتزه دراغون بول بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن إطلاق 3 أصول رئيسية بمدينة القدية، منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الحاضنة لكبرى شركات صناعة الألعاب وأبرز أندية الرياضات الالكترونية، واستاد الأمير محمد بن سلمان الذي سيكون واحدًا من أبرز الملاعب في العالم، ومضمار السرعة الفريد من نوعه لرياضة المحركات.
وسوف يقع منتزه دراغون بول الترفيهي الأول من نوعه في العالم في مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، ويمتد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر المنتزه الجديد تجربة ترفيهية عالمية غير مسبوقة، حيث يستقبل عشاق الأنمي والأسر الباحثة عن الترفيه من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف سبع مناطق ذات طابع متميز، مستوحاة من سلسلة دراغون بول الأسطورية.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تدخل فيه القدية في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع Toei Animation، شركة الرسوم المتحركة الرائدة في اليابان، ومبتكرة شخصيات دراغون بول الأصلية، وتهدف هذه الشراكة إلى الحفاظ على الطابع الأصلي لعالم دراغون بول، من خلال رؤية مشتركة لتجسيد الأسطورة الشهيرة على أرض الواقع.
وقال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار الأستاذ عبدالله بن ناصر الداود: "إن الشراكة مع Toei Animation، ستساهم في تجسيد الأسطورة بكامل تفاصيلها على أرض مدينة القدية، وستساعد في خلق منتزه ترفيهي استثنائي يوفر مزيجًا فريدًا من المغامرات والمتعة، ويضم ألعاب ومرافق عائلية، وتجربة ترفيهية متنوعة تناسب جميع الأذواق".
وأضاف: "إن المنتزه الجديد، سيسمح للزائرين بعيش قصص الأنمي المفضلة لديهم، وستكون أسطورة دراغون بول بداية لعدة مشاريع أنمي أخرى، تجسيدًا لفلسفة قوة اللعب في مدينة القدية، مما يؤكد التزامنا بتوفير عروض ذات مستوى عالمي، وخلق وجهة ترفيهية ورياضية وثقافية غير مسبوقة".
وسيتمكن زوار المنتزه، من السفر عبر رحلة تفاعلية ممتعة داخل عالم دراغون بول وقصصه الشهيرة، مثل "منزل كامي"، و"شركة الكبسولة"، و"كوكب بيروس"، حيث يقدم المنتزه أكثر من 30 لعبة مع خمس مرافق ترفيهية رائدة، يمكن للجميع الاستمتاع بأجوائها الخيالية.
وسيوفر منتزه دراغون بول لزواره خوض مغامرات سون جوكو كاملة، بدءًا من مغامراته في مرحلة الطفولة داخل عالم دراغون بول، وحتى المواجهات الأسطورية بين المجرات في عالم دراغون بول سوبر، وسيستعيد الزوار خلال تلك التجربة ذكرياتهم المميزة مع هذه القصص، أثناء إقامتهم في الفنادق ذات الطابع الخاص داخل المنتزه، واستكشاف مجموعة متنوعة من الأكلات والمشروبات المميزة.
ومن المقرر أن يكون منتزه دراغون بول الترفيهي، أحد المشاريع العديدة التي سيتم تطويرها بشكل مشترك بين شركة القدية للاستثمار وشركة Toei Animation، بهدف بناء وجهة ترفيهية مستوحاة من عالم الأنمي، تتجاوز الخيال.
وسيعمل منتزه دراغون بول على تعزيز مكانة مدينة القدية كعاصمة للعب في العالم، وكان قد أعلن عن تبني العلامة التجارية للقدية لمفهوم اللعب، بناء على نتائج أبحاث استمرت لعقود أثبتت أن اللعب عنصر حيوي للتنمية المعرفية البشرية والتعبير العاطفي والمهارات الاجتماعية والإبداع والصحة البدنية، كما أثبتت الدراسات التأثيرات الإيجابية للأنشطة الترفيهية على المجتمع وقدرتها على إزالة الاختلافات بين الأفراد وتعزيز مستوى التعاطف والتماسك الاجتماعي.
ويأتي الإعلان عن منتزه دراغون بول ضمن سلسلة إعلانات يتم الكشف فيها عن تفاصيل المخطط الحضري لمدينة القدية ومكوناتها الرئيسية، فيما يتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الأصول المهمة الأخرى بالمدينة خلال الأسابيع
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