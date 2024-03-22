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كيف ستتطور مصادر الطلب على الأسهم الأمريكية في 2024؟

3/22/2024 11:18:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يتوقع محللو“جولدمان ساكس”، نمو عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية بنسبة 13% إلى 925 مليار دولار هذا العام، وبنسبة 16% إلى 1.075 تريليون دولار في عام 2025، لتقود الطلب على الأسهم.

ولفت المحللون في مذكرة هذا الأسبوع، إلى أنه منذ عام 2000، اشترت الشركات ما قيمته 5.5 تريليون دولار صافيًا من الأسهم الأمريكية، وكان هذا مزيجًا من عمليات إعادة الشراء، وصفقات الاندماج والاستحواذ (بمقابل نقدي)، وإصدار الأسهم.

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الشركات والأسر تقود الطلب

في عام 2023، سجلت الشركات مشتريات صافية من الأسهم بقيمة 565 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، ويتوقع المحللون أن يصل هذا الرقم إلى 625 مليار دولار في عام 2024.

أرجعوا ذلك إلى نمو أرباح مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 8%، كما أن السوق الصاعد سيوفر أيضًا انتعاشًا في الاكتتابات العامة الأولية وبالتالي المزيد من إصدار الأسهم.

بالنسبة للأسر الأمريكية التي كانت بائعًا صافيًا بقيمة 57 مليار دولار من الأسهم الأمريكية في عام 2023، وسط عوائد جذابة للاستثمارات النقدية، سينعكس هذا الاتجاه وتصبح مشتريًا صافيًا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام.

مع تخفيف السياسة النقدية إلى جانب النمو الاقتصادي القوي سوف تتجه الأسر إلى تحويل الأموال من أسواق النقد إلى الأسهم، بعدما بلغت أصول أسواق النقد المملوكة للأسر الآن 3.8 تريليون دولار.

هذا أعلى مستوى على الإطلاق وأكثر بنحو 1.5 تريليون دولار فوق مستويات ما قبل الوباء، وتحويل جزء من هذه الأصول قد يعني خلق طلب إضافي على الأسهم.

نفور الصناديق والمستثمرين الأجانب

على جانب آخر، يعتقد“جولدمان ساكس” أن قوة الدولار والقلق بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد يدفعان المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافي مبيعات 50 مليار دولار من الأسهم الأمريكية.

قال فريق“جولدمان”:“منذ عام 1976، كان المستثمرون الأجانب بائعين صافين للأسهم الأمريكية في 42% من سنوات الانتخابات الرئاسية مقارنة بـ 20% فقط من السنوات غير الانتخابية”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار التحول إلى السندات من قبل صناديق التقاعد جيدة التمويل، سيجعلها تسجل صافي مبيعات قدره 325 مليار دولار، في حين أن عمليات الاسترداد في الصناديق المشتركة ستدفعها إلى بيع 300 مليار دولار من الأسهم.

المصدر: ماركت ووتش

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