كيف ستتطور مصادر الطلب على الأسهم الأمريكية في 2024؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتوقع محللو“جولدمان ساكس”، نمو عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية بنسبة 13% إلى 925 مليار دولار هذا العام، وبنسبة 16% إلى 1.075 تريليون دولار في عام 2025، لتقود الطلب على الأسهم.
ولفت المحللون في مذكرة هذا الأسبوع، إلى أنه منذ عام 2000، اشترت الشركات ما قيمته 5.5 تريليون دولار صافيًا من الأسهم الأمريكية، وكان هذا مزيجًا من عمليات إعادة الشراء، وصفقات الاندماج والاستحواذ (بمقابل نقدي)، وإصدار الأسهم.
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الشركات والأسر تقود الطلب
في عام 2023، سجلت الشركات مشتريات صافية من الأسهم بقيمة 565 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، ويتوقع المحللون أن يصل هذا الرقم إلى 625 مليار دولار في عام 2024.
أرجعوا ذلك إلى نمو أرباح مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 8%، كما أن السوق الصاعد سيوفر أيضًا انتعاشًا في الاكتتابات العامة الأولية وبالتالي المزيد من إصدار الأسهم.
بالنسبة للأسر الأمريكية التي كانت بائعًا صافيًا بقيمة 57 مليار دولار من الأسهم الأمريكية في عام 2023، وسط عوائد جذابة للاستثمارات النقدية، سينعكس هذا الاتجاه وتصبح مشتريًا صافيًا بقيمة 100 مليار دولار هذا العام.
مع تخفيف السياسة النقدية إلى جانب النمو الاقتصادي القوي سوف تتجه الأسر إلى تحويل الأموال من أسواق النقد إلى الأسهم، بعدما بلغت أصول أسواق النقد المملوكة للأسر الآن 3.8 تريليون دولار.
هذا أعلى مستوى على الإطلاق وأكثر بنحو 1.5 تريليون دولار فوق مستويات ما قبل الوباء، وتحويل جزء من هذه الأصول قد يعني خلق طلب إضافي على الأسهم.
نفور الصناديق والمستثمرين الأجانب
على جانب آخر، يعتقد“جولدمان ساكس” أن قوة الدولار والقلق بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد يدفعان المستثمرين الأجانب إلى تسجيل صافي مبيعات 50 مليار دولار من الأسهم الأمريكية.
قال فريق“جولدمان”:“منذ عام 1976، كان المستثمرون الأجانب بائعين صافين للأسهم الأمريكية في 42% من سنوات الانتخابات الرئاسية مقارنة بـ 20% فقط من السنوات غير الانتخابية”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار التحول إلى السندات من قبل صناديق التقاعد جيدة التمويل، سيجعلها تسجل صافي مبيعات قدره 325 مليار دولار، في حين أن عمليات الاسترداد في الصناديق المشتركة ستدفعها إلى بيع 300 مليار دولار من الأسهم.
المصدر: ماركت ووتش
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