ماليزيا تتبرع بــ2.1 مليون دولار أمريكي للأونروا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت ماليزيا أنها ستساهم بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين رنجيت ماليزي (2.1 مليون دولار أمريكي) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ليصبح بذلك إجمالي المساهمة الماليزية إلى 20 مليون رنجيت (4.21 مليون دولار) .

وقالت وزارة الخارجية الماليزية (ويسما بوترا) – في بيان صحفي اليوم/الجمعة/، أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) – إن ماليزيا وافقت على المساهمة بالمبلغ الإضافي مع استمرار تدهور الوضع في غزة والتحديات المالية الحالية التي تواجهها الوكالة.

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وأضافت الوزارة أن ماليزيا تواصل وستظل ثابتة في التزامها بتقديم المساعدات والدعم الأساسيين للأونروا وسط التحديات المالية الحالية التي تواجهها وكالة الإغاثة.

وأشارت إلى أنه في إظهار الدعم للأونروا، قامت ماليزيا في 17 نوفمبر الماضي بتوجيه مبلغ 10 ملايين رنجيت (2.1 مليون دولار) للوكالة باستخدام أموال من الصندوق الاستئماني الإنساني لشعب فلسطين (AAKRP)، بالإضافة إلى تعهد ماليزيا للأونروا على مدى خمس سنوات بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي سنويا من عام 2021 إلى عام 2025.

ولفتت إلى أن 12 دولة رئيسية مساهمة حتى الآن قامت بتعليق تمويلها الطوعي للأونروا بعد مزاعم بتورط 12 من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر 2023؛ ما أدى إلى نقص التمويل.

وأفادت الوزارة بأن ماليزيا ترحب بالإعلان الذي أصدرته أربع دول وهي أستراليا وأيسلندا وكندا والسويد بشأن استئناف تمويلها للأونروا.

وأكدت أن ماليزيا ستواصل دعم الأونروا وعملها الأساسي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

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