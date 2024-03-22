الصين تشهد زيادة كبيرة في الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية اليوم (الجمعة) أنه جرى إنشاء حوالي 7160 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء الصين خلال أول شهرين من عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 34.9% على أساس سنوي.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، – حسبما ذكرت وكالة الانباء الصينية – 215.09 مليار يوان (حوالي 30.29 مليار دولار أمريكي) خلال هذه الفترة، بانخفاض 19.9% على أساس سنوي.
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وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع عالي التقنية بنسبة 10.1% على أساس سنوي ليصل إلى 28.27 مليار يوان خلال هذه الفترة.
وقالت الوزارة إن الاستثمار الأجنبي المباشر من فرنسا وإسبانيا وأستراليا، ارتفع بنسبة 585.8 بالمئة و399.3 بالمئة و144.5% على التوالي.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108012220
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