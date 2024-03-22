الصين تشهد زيادة كبيرة في الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية اليوم (الجمعة) أنه جرى إنشاء حوالي 7160 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء الصين خلال أول شهرين من عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 34.9% على أساس سنوي.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، – حسبما ذكرت وكالة الانباء الصينية – 215.09 مليار يوان (حوالي 30.29 مليار دولار أمريكي) خلال هذه الفترة، بانخفاض 19.9% على أساس سنوي.

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وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع عالي التقنية بنسبة 10.1% على أساس سنوي ليصل إلى 28.27 مليار يوان خلال هذه الفترة.

وقالت الوزارة إن الاستثمار الأجنبي المباشر من فرنسا وإسبانيا وأستراليا، ارتفع بنسبة 585.8 بالمئة و399.3 بالمئة و144.5% على التوالي.

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