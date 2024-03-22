إيرباص: لسنا سعداء بالاضطرابات التي تتعرض لها بوينج

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالصين تشهد زيادة كبيرة في الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي ماليزيا تتبرع بــ2.1 مليون دولار أمريكي للأونروا كيف ستتطور مصادر الطلب على الأسهم الأمريكية في 2024؟

قالت شركة“إيرباص” الفرنسية لصناعة الطائرات إنها“ليست سعيدة” بالمشكلات العديدة التي تواجه منافستها الأمريكية“بوينج”، والتي أثرت على قيمتها السوقية وعملياتها.

وذكر المدير المالي للشركة“توماس توبفر” في مقابلة مع“سي إن بي سي” الجمعة:“لسنا سعداء بالمشكلات التي يواجهها منافسنا، وأعتقد أن هذا ليس مفيدًا للصناعة، وإذا لم يكن مفيدًا للصناعة، فهو ليس مفيدًا لنا”.

وتابع:“نعتقد أن لدينا منتجات جيدة جدًا، وقد رأينا ذلك في حجم الطلبيات الجيد جدًا الذي شهدناه في عام 2023، وهذا ببساطة سيستمر أيضًا في عام 2024”.

وتشهد“بوينج” ضغوطًا شديدة بعد سلسلة من الحوادث المكلفة، خاصة بعد انفجار باب طوارئ في إحدى طائراتها من طراز“737 ماكس 9” أثناء رحلة لشركة“ألاسكا إيرلاينز” في 5 يناير، وتواجه الآن دعوى قضائية وتحقيقًا من قبل إدارة الطيران الفيدرالية بشأنها.

وجاء ذلك بعد حادثين مميتين في عامي 2018 و2019 لطائرة“737 ماكس”، وهي الطائرة الأكثر مبيعًا للشركة، مما أضعف ثقة الجمهور في“بوينج” وأثار تساؤلات جدية حول ثقافتها وعمليات مراقبة الجودة.

ومؤخرًا، اتسع الفارق بين القيمة السوقية لـ“بوينج” ومنافستها الرئيسية“إيرباص” لأكبر مستوياته على الإطلاق، وحذرت الشركة الأمريكية من أن التدفقات النقدية الداخلة إليها هذا العام ستكون أسوأ مما توقعته سابقًا.

وفي الأسبوع الماضي، انتقدت“لينا خان” رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية،“بوينج” لممارساتها“الاحتكارية”، وقالت إنها مثال على الشركة التي روجت لنفسها“كبطل وطني” يجب حمايته من إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.

المصدر: