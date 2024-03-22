إيرباص: لسنا سعداء بالاضطرابات التي تتعرض لها بوينج

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قالت شركة“إيرباص” الفرنسية لصناعة الطائرات إنها“ليست سعيدة” بالمشكلات العديدة التي تواجه منافستها الأمريكية“بوينج”، والتي أثرت على قيمتها السوقية وعملياتها.
وذكر المدير المالي للشركة“توماس توبفر” في مقابلة مع“سي إن بي سي” الجمعة:“لسنا سعداء بالمشكلات التي يواجهها منافسنا، وأعتقد أن هذا ليس مفيدًا للصناعة، وإذا لم يكن مفيدًا للصناعة، فهو ليس مفيدًا لنا”.
وتابع:“نعتقد أن لدينا منتجات جيدة جدًا، وقد رأينا ذلك في حجم الطلبيات الجيد جدًا الذي شهدناه في عام 2023، وهذا ببساطة سيستمر أيضًا في عام 2024”.
وتشهد“بوينج” ضغوطًا شديدة بعد سلسلة من الحوادث المكلفة، خاصة بعد انفجار باب طوارئ في إحدى طائراتها من طراز“737 ماكس 9” أثناء رحلة لشركة“ألاسكا إيرلاينز” في 5 يناير، وتواجه الآن دعوى قضائية وتحقيقًا من قبل إدارة الطيران الفيدرالية بشأنها.
وجاء ذلك بعد حادثين مميتين في عامي 2018 و2019 لطائرة“737 ماكس”، وهي الطائرة الأكثر مبيعًا للشركة، مما أضعف ثقة الجمهور في“بوينج” وأثار تساؤلات جدية حول ثقافتها وعمليات مراقبة الجودة.
ومؤخرًا، اتسع الفارق بين القيمة السوقية لـ“بوينج” ومنافستها الرئيسية“إيرباص” لأكبر مستوياته على الإطلاق، وحذرت الشركة الأمريكية من أن التدفقات النقدية الداخلة إليها هذا العام ستكون أسوأ مما توقعته سابقًا.
وفي الأسبوع الماضي، انتقدت“لينا خان” رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية،“بوينج” لممارساتها“الاحتكارية”، وقالت إنها مثال على الشركة التي روجت لنفسها“كبطل وطني” يجب حمايته من إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108012219
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