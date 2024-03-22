خام برنت يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب أسبوعية

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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وجولة أخرى من جني الأرباح وتجدد الآمال في التوصل لتهدئة في الشرق الأوسط.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.4% أو ما يعادل 35 سنتًا عند 85.43 دولار للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بلغت 0.1%.
فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.55% أو 44 سنتًا إلى 80.63 دولار للبرميل، لينهي تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريبًا.
وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار منصة واحدة عند 509 منصات، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من شهر مارس.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار برعاية الولايات المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث شككتا في لغة القرار مع اتهام وزير الخارجية الأمريكي“أنتوني بلينكن” بـ تضليل المجتمع الدولي.
المصدر:
MENAFN22032024000202011048ID1108012218
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