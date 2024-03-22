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خام برنت يتراجع عند التسوية لكنه يحقق مكاسب أسبوعية

3/22/2024 11:18:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة شل تبيع حصتها في مشروع مشترك لطاقة الرياح في أمريكا مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والبوتاجاز مصر تقرر رفع أسعار البنزين والسولار

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وجولة أخرى من جني الأرباح وتجدد الآمال في التوصل لتهدئة في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنسبة 0.4% أو ما يعادل 35 سنتًا عند 85.43 دولار للبرميل، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بلغت 0.1%.

فيما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.55% أو 44 سنتًا إلى 80.63 دولار للبرميل، لينهي تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريبًا.

وأظهرت بيانات شركة“بيكرهيوز”، أن منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار منصة واحدة عند 509 منصات، خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من شهر مارس.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار برعاية الولايات المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث شككتا في لغة القرار مع اتهام وزير الخارجية الأمريكي“أنتوني بلينكن” بـ تضليل المجتمع الدولي.

المصدر:

MENAFN22032024000202011048ID1108012218

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