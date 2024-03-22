ضابط شرطة يسرق أموالاً من جثة رجل

وجهت الشرطة

في بريطانيا تهمة السرقة ضد ضابط

سرق أموالاً من جثة مخرج أفلام إيطالي بعد وفاته فجأة في شارع مزدحم.



وتُركت

جثة

كلاوديو جايتاني، 45 عامًا، وهو مخرج أفلام إيطالي، في أحد شوارع شمال لندن

بينما كان الضباط ينتظرون متعهد دفن الموتى لإزالة الجثة.

وأصيب جايتاني بنوبة قلبية خلال ساعة الذروة الصباحية أثناء ركوب الدراجة للقاء زوجين إيطاليين كان يقيم معهما في هورنسي، شمال لندن، وفقًا لصحيفة ميرور.



وصل غايتاني من موطنه إيطاليا في الليلة السابقة لحضور مهرجان مسرحي في ساوث بانك، وقام باستبدال أكثر من 200 يورو في المطار.

وأخذ الضباط الذين حضروا مكان الحادث جواز سفره ومحفظته لكنهم سمحوا للزوجين صديقيه بالاحتفاظ بدراجته وحقيبة ظهره.

ولكن اكتشف

الزوجان أن الأموال مفقودة من محفظة جايتاني أثناء جمع متعلقاته من مركز شرطة إدمونتون، وبدأت شرطة العاصمة تحقيقًا.

وقالت الزوجة "المال ليس هو المشكلة، كلاوديو ينحدر من عائلة ثرية للغاية.ما زلت أقدم هذه الشكوى ليس بسبب المال ولكن لأن الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري يجب أن يتمتعوا بنوع من الثقة.أعتقد أنه أمر غير محترم حقًا. لقد كنت مستاءً حقًا.

وأضافت إن شرطة العاصمة أخبرتها أنه تم استرداد الأموال النقدية من محفظة المخرج التي ظهرت في لقطات يرتديها ضابط شرطة وهو يقوم بإحصائها.

وبحسب ما ورد أصيب الضابط بالمرض بعد وقت قصير من تقديم هذا الادعاء ولم يعد إلى العمل.



