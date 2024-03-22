اشتباكات في بيت لاهيا
التاريخ
3/22/2024 8:09:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر، أن اشتباكات تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.
وقالت المصادر إن الاشتباكات تخللتها انفجارات وغارات إسرائيلية على المنطقة.
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