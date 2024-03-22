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اشتباكات في بيت لاهيا

3/22/2024 8:09:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر، أن اشتباكات تدور بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.


وقالت المصادر إن الاشتباكات تخللتها انفجارات وغارات إسرائيلية على المنطقة.


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