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الاحتلال يمنع الهلال الأحمر من دخول الأقصى

3/22/2024 8:09:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقمها من دخول المسجد الأقصى للقيام بعملها، في وقت شهد فيه المسجد تزايدا في أعداد المصلين وصل نحو 120 ألفا في صلاة الجمعة ونحو 100 ألف في صلاة التراويح.
وقالت الجمعية في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم ومتطوعي الإسعاف من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى لتقديم خدماتهم الإنسانية والإسعافية للمصلين في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك دون إبداء أسباب ذلك.
وأشارت إلى منع طواقمها من إقامة عياداتها الميدانية في محيط مدينة القدس لتقديم خدماتها للمصلين الوافدين من خارج المدينة.
واعتبرت الجمعية أن منع طواقمها من أداء عملها الإنساني انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحتم على قوات الاحتلال عدم التعرض للطواقم الطبية ومنعها.













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