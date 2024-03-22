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هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال نفذ أكبر استيلاء على أراضي الضفة منذ 30 عاماً

3/22/2024 8:09:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن "إسرائيل" نفذت خلال عام 2024 أوسع عملية استيلاء على أراضي الضفة الغربية منذ 30 عاما بدعوى أنها أراضي دولة.
وقال رئيس الهيئة الحكومية مؤيد شعبان، إن المساحات التي استولى عليها الاحتلال تحت مسمى أراضي الدولة بلغت ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، في إعلانين منفصلين.
وأوضح أن الإعلان الأول كان قبل نحو شهر، حيث استولى الاحتلال على 2640 دونما من أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس، شرقي مدينة القدس المحتلة.














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