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حقق أكبر مكاسب أسبوعية.. «ستاندرد أند بورز» يغلق دون تغيير

3/22/2024 8:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 دون تغير يذكر أمس، لكنه سجل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية لعام 2024، بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع بتوقعاته لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بحلول نهاية العام.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع على ارتفاع طفيف أمس إلى جانب مؤشر لشركات أشباه الموصلات الذي صعد بشكل حاد خلال الأسبوع، وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي.

وهبط سهم نايكي بشكل حاد بعد أن حذَّر أكبر صانع للملابس الرياضية في العالم من انخفاض الإيرادات في النصف الأول من السنة المالية 2025.

ووفقاً للبيانات الأولية، خسر المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 7.35 نقاط أو 0.14 بالمئة، ليغلق عند 5234.15 نقطة، فيما ربح المؤشر ناسداك 26.21 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 16428.82 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 309.36 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 39472.01 نقطة.

MENAFN22032024000110011019ID1108012064

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