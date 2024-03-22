49.3 مليون درهم أرباح «ريسبونس بلس» القابضة في 2023

ارتفعت أرباح شركة ((ريسبونس بلس)) القابضة بنسبة 68 %، لتصل إلى 49.39 مليون درهم في 2023، مقارنة بأرباح العام الماضي، التي وصلت إلى 29.31 مليون درهم.

كما ازدادت إيرادات المجموعة لتصل إلى 345.36 مليون درهم، ابتداءً من تاريخ 31 ديسمبر 2023، مقارنةً بإيرادات العام الماضي، التي وصلت قيمتها إلى 320.86 مليون درهم.

كذلك، تزايدت قيمة أسهم المجموعة من 222.9 مليون درهم في العام الماضي، لتصل إلى 230.04 مليون درهم، ابتداءً من 31 ديسمبر 2023. أما بالنسبة لربحية الأسهم، فقد تزايدت من 0.15 درهم في العام الماضي، لتصل إلى 0.25 درهم، دلالةً على التزام المجموعة بتعزيز الربحية، وضمان تحقيق مكاسب للمساهمين.

ويعكس هذا التزايد في الأرباح الصافية والإيرادات، خطة المجموعة للنمو، وأداءها الممتاز عبر مختلف مجالات عملها، وتوسعها في الإمارات وفي المنطقة، وكذلك التزامها بإدارة التكاليف، وتعزيز الفعاليّة والإنتاجيّة في جميع عملياتها.

وقال عمران الخوري رئيس مجلس إدارة ((ريسبونس بلس)) القابضة: يجسد الأداء القوي للشركة خلال 2023، نجاح أعمالنا المتنوعة في الإمارات والسعودية ومختلف أنحاء المنطقة. نحن واثقون بقدرتنا على مواصلة التقدم في السنوات القادمة.