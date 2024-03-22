عميل سري أمريكي وهاكر فيتنامي يلتقيان في دبي ضمن «جيسيك غلوبال»

من المقرر أن يجمع معرض ومؤتمر ((جيسيك غلوبال 2024))؛ الحدث الأبرز للأمن السيبراني على صعيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي يعقد في الفترة بين 23–25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، بين عميل سابق من جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة، وهاكر فيتنامي سابق تحول إلى متخصص في الأمن السيبراني، حيث يجتمعان للمرة الأولى بشكل شخصي للكشف عن تفاصيل عملية الملاحقة والهروب التي خاضها الثنائي التي أدت في نهاية الأمر إلى إلقاء القبض على الهاكر الفيتنامي وإدانته.

وعمل مات أونيل، العميل المتقاعد من جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة، مديراً إدارياً للعمليات السيبرانية، وقاد عمليات التحقيق السيبراني العالمية لجهاز الخدمة السرية إلى جانب عمليات الطب الشرعي الرقمي، والتتبع اللاسلكي المحمول، إضافة إلى توليه محفظة حماية الأنظمة الحرجة.

ويمكن القول إن أكبر إنجاز في حياته المهنية هو قضية الهاكر ((نغو))، التي شهدت قيام ((أونيل)) بتطوير خطة للإيقاع بهذا المخترق من خلال إخراجه من فيتنام نحو غوام، الأمر الذي أدى إلى إلقاء القبض عليه وإدانته بعدة أحكام، ما أسهم بعد ذلك في تقديم عدد لا يحصى من المخترقين الآخرين إلى العدالة نتيجة لشهادات ((هيو)) التي تلت الاعتقال.

وكان هيو مينه نغو، الذي يعرف على نطاق واسع بشخصيته على الإنترنت باسم هيو بي سي (Hieu PC)، واحداً من أكثر قراصنة سرقة الهوية نشاطاً في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سرق وباع بيانات أكثر من 200 مليون أمريكي قبل اعتقاله في عام 2013.

وقضى هيو سبع سنوات من عقوبة السجن البالغة 13 عاماً، وعاد بعد ذلك إلى فيتنام في عام 2020 وحوّل تركيزه نحو تحسين ممارسات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال. واهتمت العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة بقصة هيو، مثل عملاق التكنولوجيا ((أبل))، وشركة ((فيرايزون)) للاتصالات، اللتين احتفتا بعمل هيو في تحديد العيوب الأمنية في صناعة الأمن السيبراني العالمية وحلها.