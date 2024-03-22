«آغنر» تطلق حملة إعلانية خاصة بشهر رمضان

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحتفل شركة ((آغنر)) بشهر رمضان المبارك، مع حملة إعلانية خاصة، تتصدرها الحقيبة الفاخرة من منتجات الشركة ((LEELOO Bag Deluxe)).
وتتوفر الحقيبة باللونين الذهبي والفضي، وتتميز بملمس براق، وتصميم مشغول بدقة. وتعكس الألوان اللامعة روح التأمل والصفاء التي ترافق الشهر الفضيل، ويستحضر ملمسها الفاخر والعاكس للضوء، رمال الصحراء المتلألئة تحت أشعة الشمس. أما خلفية الصور، فتتألق بألوان مشهد غروب الشمس في الصحراء. وتكتمل إطلالات عارضة الأزياء مع ملابس فضفاضة وأنيقة ومحتشمة.
وتأتي الحقيبة مع حزام كتف إضافي، على شكل سلسلة معدنية ذهبية، يُتيح ارتداء الحقيبة بأسلوب الكروس، فيما شعار العلامة الدائري الممغنط، يكمّل التصميم العصري الأنيق.
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