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«آغنر» تطلق حملة إعلانية خاصة بشهر رمضان

3/22/2024 8:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحتفل شركة ((آغنر)) بشهر رمضان المبارك، مع حملة إعلانية خاصة، تتصدرها الحقيبة الفاخرة من منتجات الشركة ((LEELOO Bag Deluxe)).

وتتوفر الحقيبة باللونين الذهبي والفضي، وتتميز بملمس براق، وتصميم مشغول بدقة. وتعكس الألوان اللامعة روح التأمل والصفاء التي ترافق الشهر الفضيل، ويستحضر ملمسها الفاخر والعاكس للضوء، رمال الصحراء المتلألئة تحت أشعة الشمس. أما خلفية الصور، فتتألق بألوان مشهد غروب الشمس في الصحراء. وتكتمل إطلالات عارضة الأزياء مع ملابس فضفاضة وأنيقة ومحتشمة.

وتأتي الحقيبة مع حزام كتف إضافي، على شكل سلسلة معدنية ذهبية، يُتيح ارتداء الحقيبة بأسلوب الكروس، فيما شعار العلامة الدائري الممغنط، يكمّل التصميم العصري الأنيق.

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