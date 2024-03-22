ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم موسكو إلى 62 قتيلاً

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو إلى 62 شخصاً، وذلك حسبما أفاد موقع «بازا» الإخباري الروسي وفقاً لمعلومات أولية.

كانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء قد ذكرت، اليوم، أن 40 شخصاً قُتلوا وأصيب أكثر من 100 في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو.

ووقع إطلاق نار أعقبه اندلاع حريق مساء أمس في صالة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية وقنوات على «تلغرام»، تحدث بعضها عن سقوط قتلى وجرحى.

وحصلت الوقائع في «كروكوس سيتي هول»، وهي صالة حفلات تقع شمال غرب العاصمة الروسية.

وبينما نفت أوكرانيا ضلوعها في الحادث، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم المسلَّح.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، أمس، إن الولايات المتحدة لديها معلومات تؤكد ما أعلنه «داعش»، مؤكداً أن الولايات المتحدة حذرت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية من احتمال وقوع هجوم على أراضيها.