«مضاد» فعال لعلاج كورونا

(MENAFN
- Al-Bayan)
اكتشف باحثون من جامعة نابولي فيديريكو في إيطاليا، أن مزيجاً من اثنين من المضادات الحيوية، أموكسيسيلين وريفاكسيمين، قد يكون فعالًا في علاج فيروس كورونا.
ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة ((علم الفيروسات)) الطبية، أن الأفراد الذين تلقوا العلاج بالمضادات الحيوية مبكراً بعد الإصابة، تعافوا بسرعة أكبر من أولئك الذين لم يتلقوا المضادات الحيوية.
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