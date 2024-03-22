«مضاد» فعال لعلاج كورونا

اكتشف باحثون من جامعة نابولي فيديريكو في إيطاليا، أن مزيجاً من اثنين من المضادات الحيوية، أموكسيسيلين وريفاكسيمين، قد يكون فعالًا في علاج فيروس كورونا.

ووجدت الدراسة المنشورة في مجلة ((علم الفيروسات)) الطبية، أن الأفراد الذين تلقوا العلاج بالمضادات الحيوية مبكراً بعد الإصابة، تعافوا بسرعة أكبر من أولئك الذين لم يتلقوا المضادات الحيوية.

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