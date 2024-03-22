استراتيجيات متطورة لدعم قطاع التوريد المستدام في الإمارات

قال كيران وليامز؛ كبير مديري المشاريع في ((بي إم كيه)) للاستشارات، وهي شركة استشارات إدارة المشاريع التجارية متعددة الاستخدامات، إن قطاع التشييد والبناء يسير بخطى ثابتة في الإمارات، حيث تتجسد فرص جديدة داخل قطاع سلسلة التوريد المستدام، كما يشهد هذا القطاع نمواً ملحوظاً وتوسعاً اقتصادياً هائلاً، مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي البارز والزيادة الملحوظة في نشاط البناء. ومع ارتفاع تكاليف البناء، المتوقع أن تزيد بنسبة 2-3% في الإمارات عام 2024، يشكل ذلك فرصة لتطوير عمليات وقدرات جديدة لمراقبة التكاليف وضمان نجاح المشاريع.

وأضاف: تمثل التحولات في سلسلة التوريد العالمية فرصة للإمارات لتعزيز مواردها وموادها ومعداتها لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع، بوصفها مركزاً ديناميكياً للتجارة والابتكار، تتمتع الإمارات بموقع متميز للاستفادة من هذه الفرص، من خلال تعزيز القدرات التصنيعية المحلية والاستفادة المستمرة من موقعها الاستراتيجي للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن تنويع شبكات الموردين واعتماد مواد بديلة تعتبر استراتيجيات حيوية تتبناها الشركات لتحقيق المرونة ضد أي اضطرابات عالمية، إضافة إلى ذلك، تُحدث تقنيات التتبع الفوري مثل أنظمة التتبع الفعّال ثورة في كفاءة الخدمات اللوجستية، في حين يعكس التوجه المتزايد نحو استخدام المواد المحلية التزام الشركات بالاستدامة والممارسات الأخلاقية في سلسلة التوريد.

وفيما يتعلق برفع معايير الأداء، أوضح أن من بين هذه التحولات تعتبر مقاييس الأداء دليلاً، حيث تسلط الضوء على الطريق نحو نتائج مشاريع متفوقة. تعد المقاييس الرئيسية، بما في ذلك الأداء الزمني والتكلفة ومعايير الجودة والسجلات الأمنية، مؤشرات أساسية لتقدم الصناعة والالتزام بالمعايير القانونية.

وأضاف: ((ومع التعامل من قبل شركات البناء مع تحديات ارتفاع التكاليف، يصبح الحفاظ على معايير الأداء العالية أمراً حاسماً لضمان نجاح المشاريع والحفاظ على سمعة الصناعة، في هذا السياق المليء بالفرص والتحديات، نحن في ((بي إم كيه)) للاستشارات نسعى بجدية لتحفيز التميز والقيادة)).

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