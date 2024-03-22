290 ألف زائر لمهرجان العين للزهور

اختتمت بلدية مدينة العين، فعاليات مهرجان العين للزهور 2024، الذي أقيم في حديقة الجاهلي، حيث استقطب المهرجان أكثر من 290 ألف زائر.

وجاء تنظيم المهرجان، وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل الرامية إلى خلق فعاليات وأماكن ترفيهية مستدامة تدعم السياحة الداخلية في مناطق إمارة أبوظبي.

وتضمّن المهرجان 11 منطقة ترفيهية وتفاعلية، تم تصميمها بطريقة جذابة لجميع فئات المجتمع، منها منطقة حديقة الزهور المضيئة التي تنفذ للمرة الأولى في مدينة العين، وقدمت تجربة مميزة لزوارها من خلال أشكال وتصاميم مضيئة مبتكرة تجذب الزوار خلال الفترة المسائية، بالإضافة الى المنطقة التثقيفية التي تهدف إلى التعريف بأنواع الزهور والحياة الفطرية المرتبطة بها، كذلك ضم المهرجان منطقة للمأكولات ومنطقة استراحة للعائلات مع مساحة خاصة بالأسر المنتجة وغيرها من المناطق التي أتاحت للزوار التجوال بين أنواع من الزهور والحضور، والمشاركة في الفعاليات المميزة خلال أيام المهرجان.

وسجّل المهرجان، رقما قياسياً في موسوعة ((غينيس)) للأرقام القياسية العالمية متمثلاً بأكبر باقة زهور طبيعية في العالم ضمن فعاليات مهرجان العين للزهور 2024، ونفذت الباقة الضخمة على مساحة تبلغ 49 متراً، واحتوت أكثر من 7 آلاف زهرة متنوعة بارتفاع 7 أمتار، لتحطم الرقم القياسي لأكبر باقة من الزهور.

وبلغ عدد زوار المهرجان أكثر من 290 ألف زائر، استمتعوا بأجواء وفعاليات المهرجان التي استقطبت جميع شرائح وفئات المجتمع من المواطنين والمقيمين بمدينة العين، خاصة أن المهرجان ضم فعاليات مصاحبة مثل ورش الرسم والورش التعريفية حول كيفية تشكيل الزهور والتعريف بها وبأنواعها، بالإضافة للفعاليات الخاصة بالأطفال.