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معرض برج راشد.. إغلاق البابا أمام طلبات المشاركة 5 أبريل

3/22/2024 7:18:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسبوعان يفصلان عن الخامس من أبريل المقبل، الذي حُدد موعداً لإغلاق الباب أمام طلبات المشاركة في معرض برج راشد، الذي تقيمه ((دبي للثقافة))، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، بهدف تسليط الضوء على أهمية مبنى برج راشد ومكانته الاقتصادية في دبي.

ويأتي المعرض احتفاءً بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ إمارة دبي ويؤرخ لنهضتها العمرانية وتطور مسيرتها التنموية، ويعكس رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز رئيسي للأعمال والتواصل والتجارة في المنطقة.

وكانت ((دبي للثقافة))، قد دعت كل الفنانين والممارسين في مجالات الفنون البصرية والرقمية والأدبية والمصممين والمهندسين المعماريين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إلى تقديم مشاركاتهم وأعمالهم المستلهمة من البرج، حيث تم البدء باستقبال طلبات المشاركة اعتباراً من 26 فبراير الماضي، على أن يكون 5 أبريل المقبل آخر موعد للتقديم. وستتولى لجنة متخصصة، مهمة تقييم الأعمال الفنية، وتحديد المؤهلة منها للمشاركة في المعرض الذي سيقام بدعم من ((منصة سكة)).

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