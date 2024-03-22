فنانة إيطالية تبث الحياة في حدائق عصر النهضة

تبث الفنانة الإيطالية شيارا كاموني، في معرضها، الحياة في حدائق عصر النهضة المتأخرة، والمدرجات القديمة في إيطاليا، عبر استخدام الأواني الفخارية القديمة المختصة بتخزين المواد الغذائية قديماً، والمزهريات المزخرفة العتيقة، والطين والرماد، والأعشاب والزهور البرية، وفق ما ذكر موقع ((الشرق نيوز)).

في معرض الفنانة شيارا كاموني ((اتصلوا واجتمعوا))، الذي يقام في ((بيريللي هانجار بيكوكا)) في ميلانو، تمزج الفنانة المواد العضوية الغنية مع السيراميك الملموس، وتتميز أعمالها باستخدام الأشياء التي تنتمي إلى العالم المنزلي أو المواد العضوية.

عناية

وتجمع منحوتاتها المشغولة بعناية بين التصميم المنزلي والعالم الطبيعي، حيث تلتقي الزهور النابضة بالحياة والنباتات الملونة، والأشكال المجسمة في تركيبات حيوية، يتم إنشاؤها من خلال مواد تجمعها من الحقول والأنهار الإيطالية.

كيارا كاموني، تعيش وتعمل في سيرافيزا، إيطاليا، هي واحدة من أهم الفنانين الإيطاليين من أبناء جيلها. تمتد ممارستها الفنية من الرسم إلى المطبوعات النباتية، ومن الفيديو إلى النحت، مع اهتمام خاص بالسيراميك.

وتتعاون كاموني مع الطبيعة على نطاق واسع، ومع الأصدقاء وأفراد العائلة، الذين يشاركون في ورش العمل الإبداعية، ما يجعل أعمالها بمثابة هندسة معمارية جماعية متكاملة، مستوحاة من البستنة الإيطالية المتأخرة والعصرية.