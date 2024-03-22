3 عروض سينمائية أوركسترالية بأوبرا دبي مايو المقبل

تحظى منصات التدفق الرقمي، وشاشات السينما، بنصيب الأسد، عندما يتعلق الأمر بنسب مشاهدة الجمهور للأفلام والعروض السينمائية الأولى أو الخالدة، لكن هل سبق وتخيلت إمكانية الاستمتاع بروائع شهيرة على منصة مسرح يقدم عروضاً أوركسترالية حية؟

نعم، ذلك ما ستقدمه ((أوبرا دبي))، في الفترة من 11 إلى 13 مايو المقبل، حيث سيتم عرض 3 أفلام أيقونية على شاشة أوبرا المدينة، التي تحتفي بالفن والفنانين، ويرافق تلك العروض، موسيقى بأداء حي للأوركسترا الأرمينية السيمفونية وجوقة دبي فيستيفال، وذلك ضمن أسبوع موسيقى الأفلام، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لأوبرا دبي على ((انستغرام)).

حرب النجوم

وسيكون محبو الأفلام على موعد مع فيلم ((حرب النجوم: أمل جديد))، يوم 11 مايو المقبل، حيث سيتمكن المعجبون بسلسلة أفلام الخيال العلمي والمغامرات الغنية عن التعريف، من الاستمتاع بأداء حي للموسيقى التصويرية للموسيقار الحاصل على جائزة الأوسكار جون ويليامز، في حفل تقدمه الأوركسترا الأرمينية السيمفونية، عبر أنغام تصف الصراع الدائر في فيلم يندرج أسفل سلسلة سينمائية، هي الأشهر في تاريخ هوليوود.

قراصنة الكاريبي

أما عشاق سلسلة أفلام ((قراصنة الكاريبي))، وتحديداً الكابتن جاك سبارو، الشخصية الأسطورية التي كانت مصدر إلهام الكتاب، ولعب دوره الممثل الأمريكي جوني ديب، يمكنهم خوض تجربة من أعالي البحار لفيلم ((قراصنة الكاريبي: لعنة اللؤلؤة السوداء))، والانطلاق كما لو أن مشاهد الفيلم تنبض بالحياة، عبر وقع نغمات مميزة تتماهى في الخلفية مع عرض الفيلم على شاشة أوبرا دبي 12 مايو، بألحان حية تعزفها الأوركسترا الأرمينية السيمفونية، رفقة جوقة دبي فيستيفال، وبقيادة المايسترو آنثوني جابريال.

تشارلي شابلن

ويمكن للجمهور الغوص في رحلة من الحب والفكاهة، عبر عرض دافئ لأكثر القصص المؤثرة في عالم السينما، في الفيلم الصامت: تشارلي شابلن ((ذا كيد)). وعلى الرغم من عدم وجود كلمات، فإن هذه التحفة السينمائية تزخر بموسيقى تصويرية عاطفية، تعوض الصمت اللفظي في تلك الدراما الكوميدية. وتحديداً، 13 مايو المقبل، من المنتظر أن يبعث الأداء الأوركسترالي، بقيادة تيموثي بروك، الحياة في السرد السينمائي، عبر ألحان ساحرة تصدح في دار الأوبرا بدبي.

وتدور أحداث هذه التحفة الفنية الصامتة حول متشرد صغير، يكتشف يتيماً ويربيه كما لو أنه فلذة كبده، وحينما تظهر والدة الصبي الحقيقية، يهدد الخطر علاقتهم.